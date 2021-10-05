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刺龍刺鳳當兵被操爆？　退伍弟兄揭一招自保：在裡面呼風喚雨

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲當過兵的都知道，若遇上不公正對待、不當管教時，可以打1985專線申訴。（示意圖／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友幫朋友發文表示，朋友就要去當兵了，身上刺龍刺鳳的，必須雷射掉刺青嗎？對此，許多退伍弟兄點出在軍中超強一招自保，「1985下去，什麼事都沒了。」

這名網友14日在「爆廢公社公開版」臉書社團說，聽說當兵不磨掉刺青，會被班長特別照顧或操到很慘嗎，「我朋友是想要當志願役，會操的那種。」

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對此，許多退伍弟兄留言，「刺越多，班長越怕你，穿整套的連營長都怕」、「什麼年代了...現在去應該有一半的人身上都有吧，別怕，你不孤單」、「職軍也不少有刺的啊。」

▼有網友直呼，「1985會打沒人敢操你」。（示意圖／總統府）

▲▼軍事訓練役的服役期間短，就心態而言當然沒有多少比例要認真對待，過客心態也是人性所趨，要是能支援後備動員作戰，那還真會跌破眼鏡。（圖／總統府）

還有不少人點出軍中自保關鍵，就是打1985申訴專線，「1985會打沒人敢操你」、「1985下去，什麼事都沒了」、「班長怕爆1985」、「1985狂打就好，1985打得巧，在裡面呼風喚雨。」

國防部表示，「1985諮詢服務專線」服務範圍包括官兵合法權益受到損害、官兵個人受到不當處分或冤屈不平事件、官兵家屬應享受優待受到侵害、性騷擾事件申訴等。

國防部今年6月施行《志願士兵選訓實施辦法部分條文修正草案》，無論任何主題的紋身和烙印，禁止出現在頭部、臉部、脖子（露出T恤領口的部位）、眼皮、嘴、耳朵、腕骨以下、手（與手掌相連的指關節以下的指環紋身除外）；刺青樣式不得有幫派、粗俗及嚴重違反善良風俗文字與意識圖案。

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