男友高雄當兵！她生日「仍要和同梯玩」　北漂妹：休假全陪朋友

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友哀怨表示，男友目前在高雄當兵，只能趁對方放假時見面，怎料對方休假期間，不是見朋友就是陪同學，連生日都是跟新訓同梯過，讓她委屈又心煩。

女網友在「匿名公社」娓娓道來，男友在高雄當兵，平常見面就是周六中午到周日中午，因為距離的關係，也不是每個禮拜都能見到，「上禮拜他和下部隊的朋友一起在高雄玩，但都沒有打給我，也沒什麼訊息，我打給他講個5分鐘10分鐘，就說要去陪同學。」

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過了6到8小時，她再度打給消失的男友，結果對方又說要陪同學，「最崩潰的是，跟我講下禮拜也要和當兵新訓的朋友待在高雄玩，我要找他可以，自己下高雄，還說我生日可以跟他們一起慶祝？」

▲男友休假繼續待在高雄玩。示意圖，與本文無關。（圖／高雄市工務局提供）

對此她錯愕不已，不禁直呼「我不想跟一堆不太熟的人這樣慶生，但又不想自己一個人在台北再待一周，覺得好煩阿，一般當兵的男友不是都很想飛來找女友嗎？請問這個狀況是......？」

網友們看完紛紛表示，「女生可以自己分啊！我搞不懂為啥女生明明受委屈了，還是願意不離不棄耶，感覺渣男真的比較香」、「應該是有新女友或是新男友了」、「他在部隊裡面，很喜歡撿肥皂」、「兵變前兆」。

但也有人留言緩頰，「疫情期間，應該有規定不能一直跨縣市回家，現在當兵沒幾個月，大家都會想在軍營附近走走，不要想太多。」