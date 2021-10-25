　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟自喻大聯盟投手　轟國民黨「場內花錢補強，場外派假觀眾」

▲▼基進黨立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

▲立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。依照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。陳柏惟以棒球賽比喻表示，雖然作為投手的自己不能再出賽，「但補選戰場要繼續為觀眾帶來一場好看的球賽」。

對於被罷免，陳柏惟也直接開轟國民黨不斷在場內花大錢補強，場外派出假觀眾、輿論攻擊、檢討台基往事，還找回過去的傳奇選手坐鎮指揮。

對於補選，陳柏惟25日受訪時表示，他很認真地希望基進黨能派人，並坦言總統蔡英文不是隊友，「她不是我們這一隊的，問題我們就不同政黨。」

值得注意的是，在罷免案過關後的第一個上班日，陳柏惟25日上午也以棒球賽做比喻在臉書發文指出，他跟顏寬恒第一次對決在去年1月11日，一個名不見經傳的台基社區棒球隊（台灣基進黨）對上大聯盟洋基隊（中國國民黨），卻打破所有人的眼鏡，由台灣基進黨11比10險勝。

陳柏惟表示，這樣的奇恥大辱，讓洋基隊不斷在場內花大錢補強，場外派出假觀眾、輿論攻擊、檢討台基往事，還找回過去的傳奇選手坐鎮指揮，第二場比賽（陳柏惟罷免投票）本來就不容易，但基進黨還是用盡全力拚搏，最後一個半局留下滿壘的殘壘，以8比7落敗。

陳柏惟指出，比賽結束後，各方開始檢討，「不想吃鍋貼啊」、「為什麼不換代打」、「為什麼不登錄洋將」、「先發為什麼不繼續投」、「近身球為什麼不去給他砸」、「為什麼不是投手戰而要打擊戰」

但賽後，基進黨表示：「這次，所有人都盡力了，每個人也都想贏，只是『沒打出最後一支安打』，沒有人做錯任何事情，所有的檢討我們都收到了，不需要互相指責或怪罪自己，比賽還沒結束。」

陳柏惟指出，大家的意見都很好，基進黨也很想贏，但他們還要繼續專注往前走，現在也只是一勝一敗而已，台基是目前唯一贏過洋基的球隊，總安打數（得票數）還比對方多，雖然身為投手的自己因為前兩場（2020立委選舉、罷免案）用球數限制不能出賽，但基進黨上下沒有失志，期許下一場在補選球場能夠繼續為觀眾帶來一場好看的比賽。

陳柏惟所指用球數限制為公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

對於接下來的補選，台灣基進黨是否會派人參加補選，陳柏惟團隊執行長林雨蓁、台灣基進新聞部主任張博洋都被指可能人選，被點名代表綠營參選的中市議員陳世凱也表示，民進黨應與台灣基進充分討論合作，協助台灣基進奪回這一席立委。

其他人也看了這些新聞...

► 英倫對決「陳柏惟罷免」首勝　朱立倫：1218公投向民進黨投不信任票
► 刪Q罷免案通過！　陳柏惟後台「超落寞身影照」曝光
► 陳柏惟罷免案通過！首吐未來動向　喊話顏寬恒：請善待你的選民

罷免案分析...

► 分析／陳柏惟悲情牌失效　蔡英文出手「激化仇恨」反衝高投票率
► 分析／國民黨黑紅勢力、朱立倫被迫臨死一戰　3勢力夾殺陳柏惟
► 「國民黨報復罷免陳柏惟」　民進黨：只滿足藍營地方派系利益

其他人也看了這些新聞...

► 英倫對決「陳柏惟罷免」首勝　朱立倫：1218公投向民進黨投不信任票
► 刪Q罷免案通過！　陳柏惟後台「超落寞身影照」曝光
► 陳柏惟罷免案通過！首吐未來動向　喊話顏寬恒：請善待你的選民

罷免案分析...

► 分析／陳柏惟悲情牌失效　蔡英文出手「激化仇恨」反衝高投票率
► 分析／國民黨黑紅勢力、朱立倫被迫臨死一戰　3勢力夾殺陳柏惟
► 「國民黨報復罷免陳柏惟」　民進黨：只滿足藍營地方派系利益

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
金正恩爆遭政變　舊照比對見「驚人差異」
23歲女星爆當小三「正宮揭對話」　男方道歉留遺書
「這三區」防較大雨勢！　未來一週低溫探19度
人妻跳針逼讓座給「寶寶」！網一看傻眼：又多個媽寶
當年就是林昶佐提下修罷免門檻！　黃暐瀚一句話酸爆
女星住北京「一個月電費飆66萬」　只開3種電器
李宇柔今第3次開刀！　「腹部清創」引流綠大便
1神技3分鐘就約到BNT！　他嗨喊「我還挑診所」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

前桃園青年事務局長轉戰新北議員　顏蔚慈宣布參選三重蘆洲區

快訊／疫苗下週涵蓋率破7成！2205.7萬人已接種　到貨2650萬劑

快訊／蘇貞昌下令「加速國人打完2劑疫苗」　持續開放施打族群

陳柏惟坦言投完不同意罷免掛急診　「3天內只睡5、6個小時」

快訊／誰能接棒陳柏惟？　中選會曝補選資格「居住4個月以上」

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

謝國樑拋基隆青年就業計畫　免費提供5萬台GOGORO電動機車

陳柏惟被罷免下一個點名是他　林昶佐坦言還沒想好策略

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

前桃園青年事務局長轉戰新北議員　顏蔚慈宣布參選三重蘆洲區

快訊／疫苗下週涵蓋率破7成！2205.7萬人已接種　到貨2650萬劑

快訊／蘇貞昌下令「加速國人打完2劑疫苗」　持續開放施打族群

陳柏惟坦言投完不同意罷免掛急診　「3天內只睡5、6個小時」

快訊／誰能接棒陳柏惟？　中選會曝補選資格「居住4個月以上」

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

謝國樑拋基隆青年就業計畫　免費提供5萬台GOGORO電動機車

陳柏惟被罷免下一個點名是他　林昶佐坦言還沒想好策略

看10次也沒發現！阮經天《艋舺》真是同性戀：演技超細膩

4醫療院所違法標榜「用五倍券有優惠」　北市裁罰共21萬元

快訊／指揮中心最新示警「全球疫情回升」　Delta境外移入風險高

柴柴玩到一半突遭封印「安靜10分鐘」　嫌姐救援太慢氣到奧嘟嘟

博美犬叼一疊鈔票「加速逃離」現場　媽傻眼：從哪發現的啦？

南瓜隧道、驚悚鬼屋又來了！「桃園南瓜萬聖節」3層樓裝置免費拍

莫名其妙被踢出Google Meet？主持人按下這功能「沒更新的人GG」　

未離乳海豹寶寶落單難生存　高熱量母乳50%是脂肪6周才斷奶

米克斯犬上山找阿公玩被說胖　露「壯碩背影」鬱卒望天

不限量！速食店限時3天「免費送堡」　門市、線上訂同享優惠

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

政治熱門新聞

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

游真快！誤闖鼻頭漁港的小海豹現蹤　動保處施援卻把牠嚇跑了

當年就是林昶佐提下修罷免門檻　黃暐瀚酸：門檻不要變倫哥不要！

陳柏惟被罷免後　台灣基進曝下一步

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

柯文哲嗆基捷「等反攻大陸再處理」　林右昌反擊了

1票換$30！歷年總統「選舉補助款」曝光　蔡英文2.4億創紀錄

陳柏惟罷免案投票率創新高　他曝數據真相

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

刪Q後《選罷法》吵翻天！館長：別雙標輸不起

成功刪Q「深藍老爸」還是氣　台中人曝1關鍵

更多熱門

相關新聞

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

民進黨要調高罷免門檻　他爆：陳其邁當初提案修低的！

台灣激進立委陳柏惟遭到罷免後，民進黨政治人物紛紛喊提高罷免門檻。擔任立法院內政委員會本會期召委的國民黨立委林為洲在臉書揭露，當初提案修低門檻的是高雄市長陳其邁，「理性討論，送案來內政委員會，我們會接招，我在內委會等你們。」

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

罷免門檻更動是「潘朵拉的盒子」　黃光芹：民進黨早該聽柯建銘的！

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「陳柏惟罷免案成為民怨出口」　孫大千：蔡英文神話破滅的時刻

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

「Freddy安啦」　他曝林昶佐不會被罷免原因

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

林昶佐成罷免新目標　門檻6.1萬票

關鍵字：

陳柏惟罷免基進黨民進黨蔡英文補選

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面