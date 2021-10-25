陳柏惟自喻大聯盟投手　轟國民黨「場內花錢補強，場外派假觀眾」

▲立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。依照《公職人員選舉罷免法》規定，罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。陳柏惟以棒球賽比喻表示，雖然作為投手的自己不能再出賽，「但補選戰場要繼續為觀眾帶來一場好看的球賽」。

對於被罷免，陳柏惟也直接開轟國民黨不斷在場內花大錢補強，場外派出假觀眾、輿論攻擊、檢討台基往事，還找回過去的傳奇選手坐鎮指揮。

對於補選，陳柏惟25日受訪時表示，他很認真地希望基進黨能派人，並坦言總統蔡英文不是隊友，「她不是我們這一隊的，問題我們就不同政黨。」

值得注意的是，在罷免案過關後的第一個上班日，陳柏惟25日上午也以棒球賽做比喻在臉書發文指出，他跟顏寬恒第一次對決在去年1月11日，一個名不見經傳的台基社區棒球隊（台灣基進黨）對上大聯盟洋基隊（中國國民黨），卻打破所有人的眼鏡，由台灣基進黨11比10險勝。

陳柏惟表示，這樣的奇恥大辱，讓洋基隊不斷在場內花大錢補強，場外派出假觀眾、輿論攻擊、檢討台基往事，還找回過去的傳奇選手坐鎮指揮，第二場比賽（陳柏惟罷免投票）本來就不容易，但基進黨還是用盡全力拚搏，最後一個半局留下滿壘的殘壘，以8比7落敗。

陳柏惟指出，比賽結束後，各方開始檢討，「不想吃鍋貼啊」、「為什麼不換代打」、「為什麼不登錄洋將」、「先發為什麼不繼續投」、「近身球為什麼不去給他砸」、「為什麼不是投手戰而要打擊戰」

但賽後，基進黨表示：「這次，所有人都盡力了，每個人也都想贏，只是『沒打出最後一支安打』，沒有人做錯任何事情，所有的檢討我們都收到了，不需要互相指責或怪罪自己，比賽還沒結束。」

陳柏惟指出，大家的意見都很好，基進黨也很想贏，但他們還要繼續專注往前走，現在也只是一勝一敗而已，台基是目前唯一贏過洋基的球隊，總安打數（得票數）還比對方多，雖然身為投手的自己因為前兩場（2020立委選舉、罷免案）用球數限制不能出賽，但基進黨上下沒有失志，期許下一場在補選球場能夠繼續為觀眾帶來一場好看的比賽。

陳柏惟所指用球數限制為公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

對於接下來的補選，台灣基進黨是否會派人參加補選，陳柏惟團隊執行長林雨蓁、台灣基進新聞部主任張博洋都被指可能人選，被點名代表綠營參選的中市議員陳世凱也表示，民進黨應與台灣基進充分討論合作，協助台灣基進奪回這一席立委。

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