網紅失蹤未婚夫只剩白骨！死因未明　當地人曝：附近很多鱷魚野豬

▲美國22歲網紅裴蒂托與其未婚夫勞德里雙雙身亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）被謀殺後，警方日前也尋獲了其未婚夫勞德里（Brian Laundrie）的白骨。儘管警方至今仍未公開其死因，不過當地人透露，驗屍官恐怕能做的也不多了，因為勞德里遺體被發現的地方有許多鱷魚和野豬，「它們什麼都吃，什麼都不會被留下」。

據《紐約郵報》等外媒報導，網紅裴蒂托9月與未婚夫勞德里一同前往公路旅行後，於9月20日被發現陳屍國家公園，法醫事後證實，裴蒂托死於勒斃，且已暴露在野外3至4週。由於曾有民眾目睹勞德里在路邊打了裴蒂托好幾個巴掌，因此警方認定失蹤的布萊恩涉嫌重大，對其展開追捕，怎料男方的遺體隨後也被尋獲，引發譁然。

▲卡爾頓自然保護區環境十分險惡，有著鱷魚和野豬等兇猛動物。（組圖／翻攝自卡爾頓自然保護區官網）

自勞德里9月14日開始失蹤逾1個月後，警方終於在勞德里住家附近的卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）找到一具早已腐爛到剩骨頭的遺體。由於勞德里曾在13日經過該處，屍體附近也有屬於勞德里的背包和筆記本，因此勞德里的父母與聯邦調查局（FBI）證實，死者為勞德里。

警方至今仍在調查勞德里的死因，不過當地人卻認為「驗屍官能做的不多了」。住在附近的威德曼（John Widmann）表示，「我常去那裡，那裡有很多鱷魚和野豬，這些都是很邪惡的動物，它們什麼都吃，只要荒野出現肉，那什麼都不會被留下。」警長馬爾塞諾（Carmine Marceno）也曾指出，遺骸被發現的地方很危險，「那裡有響尾蛇、鱷魚和水蝮蛇」。

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