槍口直指女攝影鑄大錯！亞歷鮑德法律責任曝　僅1條件可免刑事罪

▲亞歷鮑德溫誤殺攝影師一事震驚全球。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

好萊塢知名男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在電影《Rust》片場不慎使用道具槍誤殺美女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），消息一出震驚全球。好萊塢安全專家最近指出，亞歷鮑德溫在這起事件中犯了嚴重的錯誤，而法律專家則表示，他勢必會面臨法律責任，除非亞歷鮑德溫並不清楚槍裡有實彈，那他就沒有任何刑事責任。

綜合《紐約郵報》與《每日郵報》報導，好萊塢的武器顧問卡朋特（Bryan Carpenter）指出，出於安全考慮，演員通常在拍攝時，無論槍枝是否有上膛，都不會將武器指向另一個人或拍攝器材，而是瞄向一個虛擬點，「因為你永遠不想讓任何人被無意打中」。

儘管警方的調查結果顯示，亞歷鮑德溫從副導演手中接過槍枝時，他們2人都不知道槍裡有實彈，但著名刑事律師約翰森（Erlinda Johnson）表示，亞歷鮑德溫仍有可能面臨過失殺人的刑事責任，「他在從事合法但危險的行為，卻未以謹慎的態度面對，因此國家可能會以過失殺人罪控告他，這是4級重罪，最高可處18個月的監禁」。

▲亞歷鮑德溫參演的《Rust》是一部西部片，沒想到卻發生誤殺憾事。（圖／翻攝自Instagram／alecbaldwininsta）

然而擁有刑事辯護和民事訴訟經驗的律師懷特（Jamie White）則認為，「如果警方認定這是亞歷鮑德溫的過失，那他面臨民事訴訟的可能性極高，但這起案件是否會涉及刑事罪名，則要視事實而定，因為準備道具不太可能是亞歷鮑德溫的工作，因此從目前的情況看來，亞歷鮑德溫不太可能被控犯有故意暴力行為。」

不過，洛杉磯人身傷害律師卡斯托迪奧（Miguel Custodio）坦言，就已知的事實而言，責任肯定會指向《Rust》劇組和道具負責人，因此身為電影製片兼涉事演員的亞歷鮑德溫幾乎難逃訴訟，「總的來說，這是一個可怕的疏忽，哈里娜哈欽斯的家人可能會提出民事訴訟，向劇組和製片人亞歷鮑德溫要求巨額賠償」。

前聯邦檢察官拉馬尼（Neama Rahmani）則表示，亞歷鮑德溫可能會面臨刑事指控，但不太可能被控蓄意謀殺，因為謀殺需要有殺人意圖，但沒有證據顯示亞歷鮑德溫蓄意殺人，因此亞歷鮑德溫被控過失殺人的可能性更高，「在這種情況下，只要道具槍裡裝有實彈，那為這把槍上膛的人就必須負責，除非亞歷鮑德溫並不清楚槍裡有實彈，那他就沒有任何刑事責任」。

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