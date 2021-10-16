「挺台申請入CPTPP！」澳洲前總理再發聲：亮眼的貿易經濟體

▲前澳洲總理艾伯特本月7日訪台時就曾挺台加入CPTPP。（圖／翻攝自總統府Flickr）

實習記者黃品臻／綜合報導

兩岸先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）對此表示，台灣位於自由前線，將台灣納入CPTPP是協助強化台灣的重要方式，而「以黨治國」的中國大陸，因為不遵守規範，不應該加入。

本月初才造訪台灣的艾伯特15日出席華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）視訊研討會，與其他專家共同探討印太地區的戰略環境現狀，其中談及在歷史經驗中，獨裁者只尊重實力，對自由國家而言，關鍵在於明確畫出紅線並確保紅線不被輕易跨越，而台灣站在自由前線，此刻應該要盡可能協助強化台灣。

那麼該如何協助強化台灣？艾伯特認為，讓台灣加入CPTPP是很重要的方式，因為台灣是個亮眼的貿易經濟體，且尊重法治和基於規則的全球秩序，台灣加入CPTPP會受到歡迎。

艾伯特表示，中國大陸一直試圖奪取台灣，當然以不戰而勝的方法最好，但不能排除東亞會發生嚴重的軍事衝突，儘管大陸、台灣及台灣盟友都不願開出第一槍，但以現在破碎的關係來看，很難避免局勢會上升到更高層級。

不過艾伯特也指出，沒有人願意看到一個擁有2300萬人口的民主國家遭到摧毀，特別是台灣在過去70年來從獨裁統治轉變為興旺、繁榮、多元、自由的民主體制，如果這樣的民主遭到摧毀或削弱，不僅台灣的自由會遭到破壞，在日本、韓國等國的自由也很有可能遭到破壞。

談到中國大陸，艾伯特提出了一項有趣的觀點，他指出，有能力的大陸人都迫不及待想將財富帶離大陸，想方設法地為自己與小孩取得西方國家的護照，這意味著最了解大陸的人知道該國的脆弱之處，大陸雖憑藉著極為可觀的經濟能力獲得巨大硬實力，但與西方國家相比，幾乎沒有軟實力可言。

對於中國大陸早台灣一步申請加入CPTPP，艾伯特直言，不相信大陸能成功加入，因為大陸正對澳洲進行貿易攻擊，北京政府出於政治目的反覆無常、任意中斷與澳洲的貿易往來，任何有尊嚴的澳洲政府絕不會支持大陸加入。

艾伯特更表示，自由貿易區要求成員國必須遵守法治，但大陸是以黨治國，並非以法治國，這是大陸經濟運作的根本問題，也讓大陸幾乎不可能有機會加入CPTPP這類國際組織，從大陸加入世界貿易組織（WTO）20年來操弄規範的行為可以看到，該國大量竊取智慧財產、隱形補貼，不能對這樣的行為視而不見。