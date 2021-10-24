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陸衛健委：本次疫情已波及11省　北京等5省市暫停跨省旅遊

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

▲大陸本波疫情擴散快速，已波及11省份。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸本土疫情持續延燒，大陸國家衛健委米鋒24日表示，10月17日以來，國內出現多點散發本土疫情，呈快速發展態勢，一周之內已波及11個省份，感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在加大。

國家衛生健康委疾控局副局長吳良有提到，本波疫情發生以來，截至23日，已累計報告133例感染者，根據現有流調和病毒測序結果，病例的病毒全基因組序列與國內此前的疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

吳良有指出，總體上看，目前疫情處於快速發展階段，非旅行團的病例數量開始增加，預計隨著風險人群排查和篩查工作持續開展，未來幾天發現病例數將繼續增加，疫情波及範圍可能進一步擴大。

米鋒提到，發生疫情的地區，要迅速進入應急狀態；未發生疫情的地區，要加強監測預警，要嚴守外防輸入各個關口，堅持人、物、環境同防，減少跨區域聚集性活動，堅決遏制疫情擴散蔓延。

米鋒強調，各地要堅持「外防輸入，內防反彈」的防控策略不動搖，現有的防控措施不放鬆，並強化應急處置的區域聯動，共享流調信息，及時精準推送風險人員數據並協查管控到位。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

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關鍵字：

國家衛健委疫情跨省旅遊

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