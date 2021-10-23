陸再增38例本土確診　分布北京、甘肅、內蒙古等5省區

▲北京部分區域已進行封閉管理。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委23日通報，22日共新增50例確診病例，其中38例為本土病例，分布於甘肅（17例）、內蒙古（11例）、北京（6例）、寧夏（3例），以及雲南（1例）。

甘肅的17例確診中，有13例位於蘭州、2例位於張掖、1例位於嘉峪關、1例位於隴南。據甘肅省官方通報，蘭州新增的13例中，有12例為雲南旅行團成員。

甘肅省官方指出，蘭州、張掖、嘉峪關、天水、隴南等發現確診病例的地區，已迅速進入緊急狀態，採取堅決果斷措施，加強人員、車輛管控，暫時關閉所有旅遊景區景點、影劇院等場所，落實網格化管理等措施，最大限度減少人員流動，防止交叉感染，令歪，其他市州也嚴格落實落細疫情防控措施，加大排查管控力度，加強疫情監測報告。

北京昌平區也已經進入應急狀態，通過敲門行動等方式，展開重點地區返京人員大排查，同時，部分地區被列為封控、管控區域，封控區域居民足不出戶；管控區域人員只進不出，周邊學校停課，在校學生封閉管理，老年公寓封閉管控，商務等服務場所暫停營業。

大陸自16日爆發新一波本土確診病例以來，疫情快速擴散至9個省份。大陸國務院副總理孫春蘭22日在國務院聯防聯控機制會議上強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略不動搖，堅持現有的防控措施不放鬆，迅速採取果斷措施，盡快把疫情控制住，為保障人民群眾健康、促進經濟社會發展營造良好環境。