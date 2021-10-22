LIVE／新北疫情持續穩定　侯友宜召開防疫記者會

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入，2例本土個案均出現在基隆市；另確診個案中無新增死亡。新北市長侯友宜下午3點主持疫情記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16461為印尼籍30多歲女性，長期在台工作，今年10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者7人，均列居家隔離。

案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因有陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，於今日確診(Ct值33.2，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者10人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸(案16460)、印尼(案16463)、泰國(案16464)、馬來西亞(2例，案16465、案16466)及南非(案16467)入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）