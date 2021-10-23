快訊／蔡英文親電陳柏惟　「為台灣打拼一起繼續向前走」

▲面對罷免結果，陳柏惟23日晚間向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟被7萬3433張同意罷免票「刪Q」，中選會預計28日公告結果，依照法規於同日解除職務。對此，總統蔡英文晚間曝已與陳柏惟通話，並為他打氣。蔡英文也說，台灣的民主自由有許多的挑戰，投票過後，我們要繼續團結克服種種困難。

針對陳柏惟被罷免，蔡英文23日晚間透過臉書表示，「稍早，我已跟柏惟通話、為他打氣，面對這樣的困難，他努力到最後一刻，值得所有人肯定，也希望他未來繼續加油，為台灣打拚」。

「台灣是民主國家，面對罷免案的結果，我們尊重。」蔡英文說，而這段時間以來的幾次罷免投票，也讓我們感受到，對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方。

「但令我們有信心的是，這次投票中，我們還是看見許多年輕世代的朋友，用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量。」蔡英文如此表示。

蔡英文也喊話，台灣的民主自由有許多的挑戰，投票過後，我們要繼續團結克服種種困難，一起繼續往前走。

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