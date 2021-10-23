「霸凌質疑他的鄉親」！刪Q楊文元泛淚：陳柏惟就是最好的典範

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日上午登場，而稍早投票結果也出爐，同意票數突破罷免門檻7萬3744票，讓刪Q總部的支持相當興奮，情緒高漲大喊「感謝民意」。而罷免案的領銜人楊文元稍早出面受訪時，難掩激動情緒，更也表示，「感謝所有鄉親，這是我這最感動的時刻」。

▲立委陳柏惟罷免案通過，台灣基進黨主席陳奕齊帶領團隊鞠躬。（圖／記者林敬旻攝）



台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日晚間通過，在確定突破罷免門檻時，刪Q總罷免案的領銜人楊文元接受媒體訪問時表示，感謝所有鄉親，這是最光榮的時刻，也是民主最大的進步；但他也表示，在這麼重要的民主關鍵時刻，也讓全國民代有所警惕，民代選前對鄉親的承諾和政見，代表了鄉親對民代的期待，一旦當選就違背了對鄉親的承諾，在面對質疑的聲音時，卻又對鄉親霸凌，「陳柏惟就會是一個最好的典範」。

▲陳柏惟罷免案通過，領銜人楊文元表示這是我這輩子最感動的時刻。（圖／記者張榮恩攝）



楊文元也難掩激動的情緒，數度哽咽才表示，「我想要跟大家講，這是我這輩子最感動的時刻！」他也宣告，從今天開始罷免志工夥伴將會回歸普通百姓，最後想提醒下一個立委，務必要記住承諾，不要忘記對土地的承諾。

而刪Q總部的發言人Max也對此回應，罷免立委不是一件值得開心的事情，罷免本身是一個悲傷的事情，一個立委要做的多差，才會通過一二階段，幾萬人同意通過，到最後投票通過，也代表著這段時間鄉親受了多失少苦，希望不論藍綠都能夠推表出一位能夠在地奉獻的立委。