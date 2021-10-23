罷免通過「任期剩7天」！陳柏惟含淚鞠躬：拿下7.3萬鄉親的認同

記者游瓊華、白珈陽、莊智勝／台中報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案今(23日)投票結果出爐，最終同意罷免票7萬7899票，不同意罷免票7萬3433票，宣告罷免案通過。陳柏惟稍早現身挺Q總部現場發表感言，表示自己這1年9個月以來，紮紮實實拿下7萬3433位在地鄉親的認同，而在選前兩個禮拜，過往事跡不斷被挖出，一定程度上也影響了投票結果，「但這不代表，有瑕疵的人就不能參政！」

▲對於投票前過往負面事跡一一被挖出，陳柏惟認為，「不代表有瑕疵的人就不能參政」。（圖／記者林敬旻攝）

陳柏惟走上台時，眼眶泛淚，但卻沒有掉下淚水，還調侃「有的媒體都說我很愛哭，但其實我不愛哭啦，都是亂寫！」陳柏惟表示，不論罷免結果輸贏，自己的目的都是希望傳承參政經驗、傳承台灣的故事，讓每一個人對民主有不同境界的了解，「這樣一路走來就值得了！」

「有人跟我說，你被罷免，這樣少做2年3個月。」陳柏惟表示，自己不是輸，「我無緣無故，多了1年9個月的立委經驗，台灣基進面對罷免案，也成長了很多，過去對黨內有不同想法，但黨的機器太小，動不起來，現在台灣基進喝了轉骨湯、長大了。」

▲陳柏惟鞠躬。（圖／記者林敬旻攝）

陳柏惟說，「我們真的沒有輸」，表示這次不同意罷免票也有7萬3433票，也離門檻7萬3744相當接近，代表過去1年9個月的時間，紮紮實實地拿下了7萬3433位在地鄉親的認同，「這表示台灣人民對年輕人參政還抱有期待，只是這將近20個月的努力，還沒辦法說服大多數的人，是我做得不夠好，這是我不對。我輸我不怨嘆，止希望選舉過程中，奧步越來越少，大家對不實訊息有判斷能力，未來還有公投、選舉，需要各位公民繼續努力。」

對於選前過往負面事跡一一遭到挖出，陳柏惟認為，這一定程度上影響了投票結果，「但這不代表，有瑕疵的人就不能參政！」陳柏惟說，罷免的制度「很有趣」，「我還有7天的立委可以做，接下來要把工作一項項做好，要一個個感謝，感謝讓我有做立委、有服務的機會；我知道我們選區有很多樁腳文化，如果你被人家欺負，還是可以找我服務，笑一下啦大家！至少去年我們證明我們曾經贏過、至少罷免動員我們輸得不多，未來請大家繼續支持，繼續為台灣打拼，感謝！」

▼陳柏惟向支持者道謝，要大家「不要失志」。（圖／記者林敬旻攝）