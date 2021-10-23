鐵皮屋冒黑煙遭查空污...超強地下中藥廠曝　營運30年50據點舖貨

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉一間鐵皮屋不時冒出黑煙，鄉民擔心空氣汙染，提出檢舉，屏東縣政府衛生局追查，發現是間無牌製藥工廠，進而會同調查局人員查獲，追出負責的蔡姓兄弟從大陸進口中藥材加工販售，時間長達約30年，全國舖貨據點約有50家中藥行，訊後依違反藥事法移送法辦。

▲屏東縣衛生局會同調查員，在萬丹查獲地下中藥加工廠 。（圖／屏東縣衛生局提供，以下同）

屏東縣衛生局日前接獲檢舉，指萬丹鄉一間鐵皮屋冒出黑煙，散發出濃濃中藥味，疑似在烹煮藥材，深入了解後，發現是一家無照製藥的地下工廠。

事關民眾健康，衛生局立即繫調查站人員，日前進行查緝，發現工廠內生產設備簡陋，衛生環境也不佳，卻加工中藥材，當場查扣未經許可加工製成的捲茯苓及生、熟地片等70箱中藥，以及生產機具等證物，將蔡姓負責人約談到案，他坦承從大陸進口中藥材後，從事加工後賣給下游中藥行，時間約30年。

查緝人員已根據帳冊，清查舖貨據點約有50家中藥行，擴大持續追查偽藥流向，維護民眾健康。衛生單位表示，製造或輸入偽藥或禁藥者，依法可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，有心人士勿心存僥倖，同時籲請消費不要購買來路不明的藥品或藥材。