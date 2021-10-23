▲新北淡水漁人碼頭焰火秀，萬聖節推深夜食堂快閃南瓜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬聖節即將到來！配合淡水漁人碼頭施放七彩煙火秀，淡水區農會結合萬聖節延續南瓜推廣，於10月23、24日在煙火秀主場旁辦理深夜食堂「快閃南瓜」，目前仍有4場不同主題的煙火外，煙火秀期間將配合樂團於現場表演，也有新開放的「幾米溜溜帽遊樂場」，以「禮物盒」、「堆疊帽」元素，打造具有親和力及遊戲功能的主題藝術景觀。

農業局表示，淡水農會將在本週末晚間6點至9點於現場提供美味料理外帶，以萬聖節象徵「南瓜」製作出美味濃湯、米粉及麵線料理，其中金色南瓜濃湯2盒特價200元（原價每盒125元），南瓜麵及南瓜麵線任選5包200元（原價每包60元）。另外農會為因應萬聖節推廣南瓜加工品，只要穿搭南瓜色裝飾配件或到展售攤位處大喊「不給糖，就搗蛋」，就能獲得小禮物（南瓜起司餅），數量有限。

▲萬聖節象徵「南瓜」製作出美味濃湯、米粉及麵線料理。

淡水區農會總幹事高忠表示，市府積極協助農會及農友們，建立農產品銷售通路，現場各式加工商品都以快閃優惠價進行推廣展售；錯過本次快閃的朋友們也不用失望，農會將在30日上午10點至下午5點於淡水金色水岸廣場辦理幸福農村成果展。

農業局長李玟表示，本局秉持「先創通路、再開農路」精神，積極推廣新北各區農產品並研發加工商品，讓農產不受產季限制並延長儲架壽命，全年皆可提供，本次協助淡水區農會配合煙火秀期間進行農特產品展售，希望將新北優質農產推廣給大家，本局也利用「美味農業得來速」網站及「新北希望市集」展售各式新北農漁特產。

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