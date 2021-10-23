▲新北跨域結合產官學合作，臺藝大青年設計力打造「新三峽藍」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於23、24日兩日在三峽藍染遊客中心與三峽區農會、國立臺灣藝術大學產官學合作辦理「大菁藍染產業鏈推動成果發表會」，展示學生設計成果，以青年設計力重新定義「三峽藍」。

三峽因氣候及環境適合藍染植物「大菁生長」，2020年新北市政府農業局與在地團隊「甘樂文創」合作，拜訪全臺藍染工坊，了解市場藍泥需求，開拓三峽在地藍泥通路，並協助三峽區農會建置藍泥機械化設備，推出自製藍泥品牌，但當時大菁供應量不足，因此農業局與農會協手推動大菁契作，契作面積達2公頃，號召9位在地農友加入契作行列，收量可達300公斤。

▲新北市農業局與在地團隊「甘樂文創」合作，拜訪全臺藍染工坊，開拓三峽在地藍泥通路。

農業局表示，為推動三峽藍染大菁產業鏈發展，與國立臺灣藝術大學跨域產官學合作，前於9月28日及10月5日辦理共創工作坊，帶領學生深度體驗三峽藍染歷史、工藝文化、大菁採收、製藍到染織的過程，除此之外，學生亦利用課餘時間訪談在地工坊，相互討論發想，發揮年輕創意，利用本身設計專業重新定義「三峽藍」。

23日農業局辦理「大菁藍染產業鏈推動成果發表會」，發表會中展示大菁復育成果，亦邀請臺藝大學生設計師發表設計概念及原型，分別由「品牌設計、體驗服務、產品設計」三大面向出發，以設計推動三峽大菁藍染產業鏈。臺藝大學生設計師表示，這次課程來到三峽，認識這邊的藍染歷史、工藝文化、大菁採收、製藍、染織過程，有助於更加認識藍染產業。

▲新北推出藍染教學影片、體驗包、設計CI、藍染陶罐等成果。

此外，在跟在地工坊交流過程中，知道工坊需求及對地方產業的期待，因此在發想設計時，添加了三峽特有元素，讓設計帶有「三峽藍」的色彩，推出藍染教學影片、體驗包、設計CI、藍染陶罐等成果。邀請民眾23、24兩日來到三峽，也可以到三峽藍染遊客中心一睹產官學合作的「新三峽藍」。

農業局長李玟表示，一直以來秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，農業創生透過與在地團隊合作發展事業及產業，以點、線、面發展策略推動地方產業鏈，同時結合大專院校的學術力量，引進年輕學子創意及專業，推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，形成事業及產業，達到農業創生的目標。

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