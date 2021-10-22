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獨／往生嬤手鐲離奇失蹤！醫院誣指送行者偷走　真相曝光真的很毛

▲▼禮儀公司。（圖／曾先姨生提供）

▲從事殯葬禮儀公司曾先生前往新北市新店區同仁醫院接運遺體，卻遭遺體家屬誤會竊走戴在遺體上的手鐲。（圖／曾先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

從事殯葬禮儀公司曾先生向《東森新媒體ETtoday》無奈表示，17日接獲新北新店同仁醫院接運遺體案，過程中往生者家屬卻遍尋不著本來戴在遺體手上手鐲，急詢醫院，但醫院卻表示「手鐲已被接運人員放在口袋」，他憤怒指出，因疫情間，送行者都會穿著防護衣根本沒口袋，但醫院卻將不實訊息傳到別家醫院，導致禮儀公司商譽受損，對此他也對該醫院提出毀謗告訴。

曾先生說明，本月17日下午3時許接到禮儀公司通知，他與劉姓同事驅車前往新店同仁醫院接運遺體，且身穿全套醫療規格防護服裝進入醫院，遺體交接運送時，現場有醫院護理師以及院內看護在場協助移床至運送擔架上，並全程使用屍袋密封，罩上防護罩，移動到接運車上，全程有家屬跟著搭車，遺體上車後直達北市第二殯儀館地下二樓冰庫，並移交給禮儀業者，遺體進館後，由公務人員處理登記事項，當家屬在館內會確認遺體有無貴重物品時，最後會將遺體送到冰庫內存放。

▼亡者家屬傳line指控禮儀公司將阿嬤手鐲拿走，更表示整件事情已經傳到她任職的醫院。（圖／曾先生提供）

▲▼禮儀公司。（圖／曾先姨生提供）

豈料，遺體（阿嬤）家屬後來卻四處尋覓不到阿嬤的手鐲，立刻詢問新店某醫院，但醫院卻回應「手鐲已被接體人員放至自己口袋。」從事護理人員家屬氣到不行，傳LINE給禮儀公司，劈頭就問「我阿嬤的手鐲實際上是那位接遺體的先生拿了對嗎」下一句更直言「這件事情，都已經傳到我們醫院了」更指出，新店某醫院的護理師跟護佐都很堅定的說，是接運遺體者從阿嬤手上取下放到自己口袋，甚至護理師當下還問『為什麼放口袋』，而接體人員則回『到樓下會還給家屬』，對話結束前更對曾先生撂下「如果他意圖偷取亡者的東西，我會報警」。

曾先生對於家屬的質疑，感到相當不解，經公司與殯儀館內部再次確認，卻在遺體衣服內尋獲手鐲，同時由殯儀館人員通知家屬領回，事後家屬也對禮儀公司致上12萬分道歉。

對此，曾先生認為同仁醫院在事情未明朗化前，卻栽贓他們偷走亡者手鐲，並將不實訊轉傳給其他醫院等相關單位，散布不實言論，造成禮儀公司莫大名譽傷害，更讓服務人員身心創傷，所幸有殯儀館館內公務人員魏先生證實，否則跳到黃河都洗不清，他也在20日前往派出所對新店同仁醫院提出妨害名譽毀謗等告訴。

《東森新媒體ETtoday》致電給同仁醫院副院長，他則委婉表示「對方已提告，全案進入司法程序」對此他沒有太多意見，也認為這是睿智決定。

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