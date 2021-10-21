▲新北市圖推「書本上伊斯蘭之旅」，借書免費體驗穆斯林日常。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

民眾穿戴伊斯蘭服飾、品嚐中東招牌料理、感受傳統阿拉伯養生法，體驗穆斯林的日常生活。新北市立圖書館特別從10月23日起，在中和與汐止分館推出「書本上的伊斯蘭之旅」，透過主題書展、伊斯蘭繪本故事活動、阿拉伯紋飾杯墊手作DIY、以及穿著、飲食、養生體驗等七大主題活動，借書便可免費報名參加。

新北市立圖書館表示，新北市是個多元融合的城市，有越來越多的移工及新住民加入，為數眾多的「新」朋友中，有很多是虔誠的穆斯林，但大家對伊斯蘭宗教文化卻很陌生，圖書館除了設置「穆斯林祈禱室」，讓社區居民能就近認識穆斯林的日常生活，同時也透過文化體驗活動，帶民眾了解不同的宗教信仰與文化習慣，推廣文化平權。

中和分館特別推出3場次的「伊斯蘭文化講堂」，只要借5本書籍，便可免費報名參加。活動內容包括10月23日「頭巾之美」；11月27日「古蘭經中的科學與醫學」將透過阿拉伯式的養生法「精油刮痧」體驗；12月11日「香料王國阿拉伯」則為大家介紹阿拉伯料理的靈魂香料，同時免費品嚐中東招牌料理，解密中東餐桌。

另外，汐止分館從11月1日起至11月12日止與汐止秀峰高中合作推出「伊斯蘭不思議」活動，將伊斯蘭文化體驗融入課程教學中，讓學生學習穿載伊斯蘭頭巾，認識祈禱禮拜、伊斯蘭文物等，透過閱讀清真日常，生活化的課程體驗，學習尊重包容、平等對待不同的文化。

汐止分館「伊斯蘭不思議」活動包括伊斯蘭幾何美學體驗、繪本故事活動、主題書展、以及文物展示等，11月6日於汐止國民運動中心還有「阿拉伯紋飾杯墊」手作DIY活動，即日起開放報名。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2641-5308。

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