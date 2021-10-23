誆包養誘女外遇害輕生　小王判賠10萬「沒錢」資產全歸妻

▲呂男指妻子被藍姓男子誘騙包養同居、妻輕生獲救後不良於行，呂男求償法院判他勝訴，但藍男卻拒絕賠償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子於2018年獲悉蘇姓妻子被藍姓男子誘騙，佯稱願意以每月2萬元包養離家租屋同居，事後蘇女選擇重回呂男身邊，呂男獲悉是藍男涉嫌誘拐妻子後提告，但藍男卻以熟識檢調人員與賠償租屋損失為由要求撤告，妻子甚至因此選擇輕生，後來雖幸運獲救，但卻不良於行，法院最後判處藍男應賠償10萬元定讞，呂男持法院核發「債權憑證」找藍履行賠償，但藍堅稱名下無任何財產拒絕賠償。

呂姓男子主張，他與蘇姓妻子於2018年間在桃園某保齡球館流打球時認識藍姓男子，藍男以指導打球為由接近妻子，後來得知他與妻子感情不睦，竟以每月2萬元包養，還傳LIN表明將與妻子離婚為由，妻子因而離家與藍租屋同居，並揚言要與其離婚等語，後來妻子與藍發生爭執，加上他多次溫情喊話，蘇妻仍重返他身邊。

但未久發現妻子離家係因藍男誘拐導致，再加上查出藍男曾在17年前涉及另起損害配偶官司遭求償前例，因此委託律師對藍男提出民事求償。

藍男事後竟向呂聲稱，自己與桃園市調處調查官熟識，蘇妻應賠償其租屋費用為由要求他們撤告；呂男妻子在壓力下選擇輕生，後來雖幸運獲救，但卻因臀骨與大腿碎裂行動不便，需由他人照顧生活起居。

桃園地院審理時，藍男辯稱，他於2018年9月間與蘇女出遊，當時是蘇女主動要求合照，他只能無奈配合，當晚蘇女要求他留在旅館，他服用蘇女提供藥物後隨即沉睡，並無任何親密舉動；此外，蘇女在租屋期間，他均未在租屋處留宿過等語，更無呂男所稱有何親密舉動。法院根據雙方證詞，判處藍男須賠償10萬元為適宜，但藍男事後卻認為，10萬元慰撫金額似乎過高。

台灣高院後來認為，藍男明知蘇女為有夫之婦，本應拒絕共宿等行為，卻出面為其承租房屋，且有親密行為，已侵犯呂男配偶權，去年5月間駁回藍男上訴，維持桃園地院一審判決，藍男應賠償10萬元精神撫慰金給呂男，全案定讞。

呂男認為，雖然高院判他勝訴，他也要求藍男根據判決賠償，但藍男卻聲稱，自己名下沒有任何財產拒絕賠償，他聲請法院強制執行，因藍男名下確實無任何財產而求償無門，即便他持法院核發「債權憑證」找藍履行賠償，但藍堅持不願賠償。

藍男也聲稱，他罹患自律神經失調，固定服藥治療中，因為呂蘇二人夫妻相處不睦，蘇女請他協助租房子，但雙方並未有親密關係，事情至今認為自己成了代罪羔羊，他婚後把名下所有資產登記在妻子名下，在台灣沒有任何資產，當然也沒錢賠償。

【更多新聞】

►下跪求饒仍被藍波刀砍頭8刀 3煞為毒再斷他手腳筋殘虐險奪命

►討債談判不成持藍波刀砍人 欠債男臟器外露斷指趴地險死

►影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿 「暗黑快感」4度犯案