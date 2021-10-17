竹科媽媽偷吃鮮肉研究生　工程師夫見對話「火車便當」已崩潰



▲一名工程師發現妻子外遇，心碎不已，向破壞婚姻的小王求償100萬。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一名人妻與飲料店小鮮肉發生婚外情，他的丈夫不滿辛苦經營15年的婚姻遭受破壞，向年收僅有他1/4的研究生求償百萬。法官調查，認小鮮肉雖未被抓姦在床，但依民法定義，確實已有破壞他人幸福婚姻、侵害他人配偶權的行為，考量雙方經濟、社會地位，判賠45萬。

工程師劉男(化名)向法官表示，與妻子結婚多年、育有2子女，去年1月開始妻子到竹科附近某家手搖茶店打工，自己則在9月間收到陌生簡訊，提醒他妻子與一名小鮮肉出雙入對、共同過夜，他查妻子手機，才發現兩人早交往了數月。工程師說自己非常痛苦，每晚靠著安眠藥渡過，若不是為了2個孩子，早就想不開了，因此依民法第184條第1項、第195條第1項、第3項，向鮮肉小王求償精神慰撫金100萬元。

鮮肉小王否認與人妻交往，更對法官表示，劉男提出的對話簡訊可能經加工偽造，且辯稱，即使截圖真的是自己，但對話中也沒辦法證明他知情「人妻」身分，或是有實際交往。

劉男提出妻子與小王對話，「和我老公吵架了」、「老公他昨天說我最近都太晚回家了，他很累 ，因為他在處理所有的家事和小孩 ，所以他累了」、「我要妳知道 ，我愛妳的 ，沒有妳會很空虛」。

其中還有描述、模擬對方性愛姿勢，如「用手揉我的蛋蛋袋，妳是躺的，不過屁股被抬高了一點，所以是有點由上往下的，我還想過火車便當，就是我站著，把妳面對我整個抱起來，妳的腳掛在我手上」、「可以把我抱起來很棒，爆幹棒，應該很爽，舒服」、「下次抱起來爆幹」，皆足以證明鮮肉小王明知劉妻為已婚身分，卻仍與其交往，再由對話內容與飲料店班表交叉比對，認鮮肉小王的辯詞並不足以採信。

法官認，基於民法中明文，婚姻當以夫妻共同生活為目的，互相協力保持圓滿安全及幸福，並將互負誠實視為婚姻契約義務，倘若有任何一方破壞，即屬於違反婚姻契約，侵害他方權利。

而所謂配偶權，則是指在婚姻契約下，擁有對方互負誠實的權利，若另一方與他人交往，依社會一般觀念，已足動搖婚姻生活幸福，既造成一方精神上痛苦，自然得以依法請求賠償，且侵害配偶權並不僅限「通姦行為」，倘若超過一般社會通念所能容忍範圍，也達破壞婚姻行為。

法官審酌，劉男為年薪未破百萬的工程師、名下有數筆不動產，而鮮肉小王則為研究生、年收未滿20萬，名下無財產，考量兩造身分、地位、經濟等情況，認劉男請求100萬賠償金額實在過高，應以45萬元為適當。

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