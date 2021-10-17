少婦「寫詭異紙條」帶兒女離家！人間蒸發近20年後　河中尋獲車輛

▲俄亥俄州一名26歲少婦帶著2名孩子人間蒸發將近20年，如今失蹤案有了重大進展。圖為失蹤的2名幼童。（圖／翻攝自Facebook／Delhi Township Police Department，下同）

記者張寧倢／編譯

美國一名少婦帶著她的兩個孩子離家，只留下一張紙條說要開車跳進俄亥俄河，卻一去不返，失蹤將近20年。如今，警方利用聲納探測技術為案件取得極大進展，13日證實在俄亥俄河中發現了當年女子駕駛的車輛。

根據CNN報導，俄亥俄州辛辛那提郊區的德爾亥鎮（Delhi town）於2002年4月發生「一大兩小」的詭異失蹤案，26歲的斯蒂芬妮•范•阮（Stephanie Van Nguyen）帶著她的4歲女兒克莉斯蒂娜（Kristina）和3歲兒子約翰（John）離家，只留了張紙條說要把車子開進俄亥俄河中，從此下落不明，警方展開一場漫長的調查，但始終沒有結果。

▲26歲阮姓女子離家前曾寫紙條說要將車子開進河中。

然而，時隔19年，德爾亥鎮警局在臉書上發布聲明，透過側掃聲納的水下探勘儀器長達6個月的搜索後，上周發現俄亥俄河中的「3個特殊物體」，為警方帶來破案希望，又藉助漢密爾頓縣（Hamilton）警察協會潛水隊、印第安納州自然資源部的協助，最終在13日證實阮女士當年駕駛的1997年日產的Nissan Pathfinder與車牌就是沉在河裡的那輛車。

德爾亥鎮警局表示，目前正在請拖吊公司協助打撈車輛，並且由印第安納州警方協助共同調查，釐清阮女士與2名子女的遺體是否在車子裡。

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