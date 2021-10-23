討債談判不成持藍波刀砍人　欠債男臟器外露斷指趴地險死

▲桃園市葉姓男子今年1月間欲向曾姓男子討債，2人發生口角後，業情緒激動持預藏藍波刀攻擊曾，導致身體多處被砍，連腸子都外露險死。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子因不滿曾姓男子欠債遲遲未還，今年1月間到曾男住處逼其出面談判解決債務問題，但雙方見面後一言不合起口角，業一怒之下手持預藏藍波刀向曾揮舞，曾閃避不及被砍中腹部等處，連腸子都跑出來，但葉仍未放過仍朝其身上猛砍，見曾倒地血流滿地後才趁亂逃逸，警方據報後循線逮捕葉到案；檢方複訊時，葉男坦承不滿對方才持刀砍殺，受害的曾男也指證業情緒激動持刀向他猛砍，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將葉男提起公訴。

檢警調查，32歲的葉姓男子與曾姓男子有債務糾紛，今年1月3日上午9時許，葉開車到八德區與曾男就債務問題談判，未料雙方一言不合大吵一架，葉男持預藏藍波刀向曾揮舞，曾不及閃躲被砍到腹部等處，連腸子都外露，另外頸部與四肢等處都被砍到撕裂傷，手指也被砍到骨折，滿身是血倒臥地上，葉男見曾倒地後立即趁亂逃逸，警方據報後根據監視器循線拘捕葉男到案。

葉男在檢方複訊時坦承犯行不諱，辯稱與曾有債務問題，當天到場談判後一言不合，情緒激動才持刀傷人。受害的曾男也指證，葉男講沒幾句話就情緒激動，持刀砍殺他；檢方根據醫院診斷證明，曾男左腹有撕裂傷且臟器外露、左小指開放性骨折，頸部、四肢多處撕裂傷，警方提供監視器拍下葉男行蹤等證據佐證，檢方認為，葉男主觀上確實殺意明確，偵結依殺人未遂罪嫌將葉男提起公訴。

【更多新聞】

►下跪求饒仍被藍波刀砍頭8刀 3煞為毒再斷他手腳筋殘虐險奪命

►中壢檢舉魔人舉發逾3千件違停 警忙翻到場「根本沒違規」

►影／皮卡路邊停車「一個Move」推撞6汽機車 全場驚呆