嫌老公開飲料店賺太少！人妻拿到居留證拒同房...下海接客價碼曝

▲高雄一名人妻嫌老公開飲料收入太少，竟自己下海賣淫。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／高雄報導

陳姓男子2011年時透過網路，認識一名陸籍女子小萱（化名），2人在2年後於兩岸登記結婚，婚後小萱在陳男所經營的飲料店工作，不過小萱卻在2017年取得長期居留證後，便開始拒絕和陳男一起同房，更不斷向陳男要錢，直到2019年陳男無意間發現老婆疑似在外賣淫，怒向其求償100萬元。橋頭地院審理後，判小萱需賠償陳男30萬元。

陳姓男子碩士畢業後在家鄉經營一家飲料店，2011年透過網路認識一名陸籍女子小萱，2人便展開遠距離交往，交往2年後便先後在兩岸地區登記結婚。小萱嫁來台灣後，也在陳男所經營的飲料店工作，雖然小萱常因故曠職，不過2人關係也看似正常，但這一切的表象都在2017年7月小萱取得長期居留證後發生了變化。

陳男怒向法官控訴，自小萱取得長期居留證後，便拒絕和他發生關係，期間還不斷向他要錢，怒斥他「不會賺錢」，鬧著要離婚。2019年6月，陳男無意間發現，小萱會在微信朋友圈上傳一些穿著清涼暴露的自拍照，察覺有異，更在隔年1月當場抓到小萱在汽車旅館從事性交易，怒和老婆離婚後，再向她求償100萬元。

庭審時，小萱雖然否認有進行性交易行為，但法官審酌警方裁罰卷宗，發現楠梓分局在2019年1月下午，抓到小萱以1萬元為代價，和王姓男子2人在汽車旅館進行性交易，王男當場向警方坦承外，更主動出示2人的對話紀錄，他曾向小萱表示「你的型我真的很喜歡，第一次可以不要那麼多嗎，1萬元可以嗎」，小萱回「好」等句，不採信小萱的證詞。

橋頭地院審理後，認為小萱的行為已造成陳男內心及自尊受損，審酌2人身分、地位及事後態度後，判小萱須賠償陳男30萬元。