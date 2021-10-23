下跪求饒仍被藍波刀砍頭8刀　3煞為毒再斷他手腳筋殘虐險奪命

▲桃園市倪姓男子前年2月間，夥同綽號「阿郎」及「阿豪」3人衝入楊姓友人住處，持藍波刀等物猛砍楊男頭部等處，導致多處骨折等傷勢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市倪姓男子與楊姓友人曾因毒品買存有糾紛，雙方互有心結，倪姓男子夥同綽號「阿郎」、「阿豪」男子，由倪持藍波刀侵入楊男住處圍毆，楊慘遭藍波刀砍殺頭部至少8刀與手腳等處，其中頭部傷口長達45公分、雙手肌腱都被挑斷；桃園地院法官審訊時，倪辯稱「沒有殺人犯意，如果要殺楊，一刀就可以讓他致命」等語，法官認為倪殺人犯意明確，審結依殺人未遂罪嫌判處倪有期徒刑5年10月，還可上訴。

檢警調查，倪姓男子於2019年2月13日下午4時許，手持藍波刀與姓名年籍不詳綽號「阿郎」與「阿豪」男子，佯稱到楊男住處聊天，還以友人名義取信於他，楊男開門後倪等3人衝進屋內，拿藍波刀向楊頭部等處猛砍，楊不敵3人取出鋁棒防衛，但仍無力與3人對抗，其中雙手肌腱當場被砍斷，雙手多處被砍得骨折，蜷縮在房間角落求饒，但倪等人仍然未放過，持續朝楊後腦、臀部與膝蓋等處毆打。

倪等人見楊蜷縮一旁角落求饒，但仍不罷休持續朝他後腦、膝蓋，臀部砍殺，楊男被砍得奄奄一息且混身是血昏倒，後來警方據報趕抵現場，倪等人趁亂逃逸，楊被送醫急救幸運撿回一命，警方據報後循線拘捕倪到案，桃檢複訊後偵結依殺人未遂罪嫌將倪男提起公訴。

桃園地院法官審理時，倪男否認有殺人犯意，辯稱「我沒有殺人的犯意，如果我要殺楊，一刀就可以讓他致命，且是楊持球棒揮舞，才與楊打在一起，楊也有持球棒攻擊我」等語；楊男則指証，有拿鋁棒抵擋他們揮過來的刀子，但仍遭砍殺，對方不想讓其離開砍他腳筋與手筋，還以刀刺其屁股，質問「要不要賠我砸車的錢」，隨後持刀割斷右手筋，又連續朝頭部等處猛砍10餘刀，包括頭部、臀部等身體多處被砍至少十餘刀，最後痛到昏迷。

法官認為，倪楊之間曾有毒品買賣糾紛，楊曾砸毀倪的轎車，2人關係並不和睦，倪已有殺人動機；另據在場證人指稱，倪等人對於如何行凶已有詳細討論規畫過，與楊碰面並非處理砸車賠償等問題，而是要蓄意犯案，顯有殺人之犯意。

法官審酌醫院診斷證明，楊頭部有8處撕裂傷，長度約45公分，足見倪等人落刀集中頭部，倪所持凶器藍波刀砍到斷裂，楊為阻擋藍波刀砍殺導致雙手多處骨折，倪下手甚猛，主觀上卻有殺意之意圖；法官認為，倪因買毒糾紛萌生殺人犯意，導致楊男重傷，所害程度非輕，審結依共同犯殺人未遂罪，判處有期徒刑5年10月，本案還可上訴。

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