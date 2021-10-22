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影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿　「暗黑快感」4度犯案

▲桃園市劉姓男子今年4月間在某電影院趁播放電影漆黑一片時，偷偷觸摸鄰座女子大腿，女子被摸了幾次後立即報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市劉姓男子今年4月間在某電影院趁播放電影漆黑一片時，偷偷觸摸鄰座女子大腿，女子被摸了幾次不甘受辱報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子於今年4月到桃園市八德區某影城看電影，刻意坐在女子身旁，趁電影播放時以外套遮住手，再以手指撫摸女子左大腿，女子原以為不小心觸碰，後來發現劉男一犯再犯，氣得通報影城人員報警處理；桃園地院法官以劉男曾有多次類似性騷擾前科紀錄，5年內再犯屬累犯，依性騷擾罪判處劉有期徒刑5個月，可上訴。

檢警調查，47歲的劉姓男子在桃園市某電子公司任職工程師，今年4月5日晚間9時30分在八德區某影城看電影，見女子獨自一人可欺，刻意坐在其旁邊，播放電影時，趁全場黑漆一片，劉以外套遮住手，再以右手撫摸女子左大腿得逞，女子起初以為不小心觸碰，但後來發現劉得寸進尺一再觸摸，氣得離席向影城人員通報警方到場處理。

檢警偵訊時，劉男坦承犯行不諱，並有警方提供影城監視器與現場畫面佐證，檢方查出，劉男專挑桃園地區影城犯案，從2013年起至今年至少4次以上性騷擾前科，多次在電影院內趁黑偷摸鄰座女子大腿與鼠蹊部性騷擾得逞，其中有2次與被害女子和解換撤告，事後被判處有期徒刑，但劉仍然樂此不疲。

桃園地院法官認為，劉男為逞一己之慾念，對素不相識的女子犯案，趁被害女子至電影院觀影之際為性騷擾行為，侵害被害女子身體自主權，對其身心造成影響與留下陰影，劉前已有多次對他人為性騷擾之犯行，素行不佳，法官審結依性騷擾防治法判處有期徒刑5月，本案還可上訴。

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