軟爛妻「天天躺床」等伺候　衰尪「四菜一湯端上床」慘淪奴隸！

記者蔡紹堅／綜合報導

河北唐山38歲人妻小亞好手好腳，但卻喜歡躺在床上，整天除了上廁所以外，都躺在床上玩手機、睡覺，就連吃飯都要老公幫忙把飯菜擺到床上才願意吃，若老公不幫忙把飯菜端來，她甚至會寧願不吃飯，也不願意下床。

根據《中國報》報導，小亞的父親表示，他從小就很寵愛女兒，女兒大學畢業之後，換了50多份工作，做得最久的只有7個月，不是嫌棄辦公環境差，就是嫌棄薪水太低。

▼小亞每天在床上等老公把飯菜端來，過著有如太后的生活。（圖／翻攝微博）



小亞的父親提到，他後來勸小亞去報考國營單位，但沒想到，小亞整天都躺在床上，完全沒有在準備考試，連考試當天都沒出門，無奈之下，他也只能繼續放任女兒，只希望女兒能早一點嫁人。

小亞的父親說，他委託了很多媒人，但小亞的眼光很高，要求對方要有國營單位的穩定工作，月收入必須有一定水準，並且還要有車有房，最後拖到了38歲才好不容易嫁了出去。

結婚的前幾天，小亞的未婚夫非常開心，以為自己撿到寶了，但哪知道小亞根本就是燙手山芋，嫁來以後懶得要命，最近天氣越來越冷，乾脆就整天躲在被窩裡面，除了上廁所以外都不願意下床，只會躺在床上玩手機。

更扯的是，小亞連要吃飯，都要丈夫幫忙把菜擺到床上，不然就寧願不吃飯，也不願意下床。小亞的丈夫還抱怨，妻子對食物的要求很多，四菜一湯是基本的，如果飯菜裡面沒有肉，還一口都不想吃。