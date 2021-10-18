人妻嬌揪小鮮肉「火車便當」　竹科綠帽男見鹹濕對話崩潰

▲人妻外遇小鮮肉。（示意圖與本文無關／Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

竹科一名結婚15年的人妻和飲料店小鮮肉發生婚外情，後來她的竹科工程師老公經陌生簡訊「提醒」後，查看她手機才找到兩人偷吃的證據，鹹濕肉麻的對話還包括模擬性愛姿勢「火車便當」等。工程師氣炸向還在讀研究所的小鮮肉求償百萬；法官則認為小鮮肉確實破壞他人婚姻幸福，判賠45萬元。

工程師劉男（化名）向法官表示，與妻子結婚於15年，育有兩名子女，去年一月妻子到竹科附近某家手搖茶店打工，8個月後他收到一則陌生簡訊，透露妻子和一名小鮮肉不僅出雙入對，還一同過夜。起疑的他查妻子手機才發現兩人早已進展到情肉關係。

劉男提出妻子和小鮮肉的對話紀錄控告兩人外遇，「老公他昨天說我最近都太晚回家了，他很累 ，因為他在處理所有的家事和小孩 ，所以他累了」、「我要妳知道 ，我愛妳的 ，沒有妳會很空虛」。更鹹濕的還包括，「用手揉我的蛋蛋袋，妳是躺的，不過屁股被抬高了一點，所以是有點由上往下的，我還想過火車便當，就是我站著，把妳面對我整個抱起來，妳的腳掛在我手上」、「可以把我抱起來很棒，爆幹棒，應該很爽，舒服」、「下次抱起來爆幹」。

發現兩人婚外情後，劉男表示自己非常痛苦，每晚沒有安眠藥不能睡，要不是為了兩個孩子和家庭，早就想不開了，因此依民法第184條第1項、第195條第1項、第3項，向鮮肉小王求償精神慰撫金100萬元。

鮮肉小王否認與劉妻交往，辯稱劉男提供的對話紀錄可能造假，就算是真的也無法證明他知道「人妻」身分，或兩人有實際交往。

法官認為在婚姻契約中，雙方必須互相誠實，而劉妻行為已足以動搖婚姻生活幸福，也造成一方精神痛苦，而且侵害配偶權並不限於「通姦行為」，超過一般社會所能容忍範圍也能成立。不過法官審酌劉男竹科工程師的收入，以及還是研究生的鮮肉小王的收入，認為劉男要求100萬元賠償金過高，改判賠45萬元。