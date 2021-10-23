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呂秀蓮爆「粉紅蟑螂」枕邊套情報　「與多位美麗島男私交甚密」

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委黃國書近日坦承曾被迫擔任國民黨線民，前副總統呂秀蓮22日透露，在美麗島時代有一隻「粉紅色蟑螂」，一位年輕、清秀女性，和多位美麗島男士私交甚密，不排除套取情報，甚至挑撥離間。

呂秀蓮指出，過去在台灣參加反對運動、批評政府被情蒐，這是理所當然。她認為，可以尊重這些人的職業，若這些人擔任這些工作，卻秉著良心依照職責做報告不扭曲欺騙，這都是可容忍的。

呂秀蓮透露，在美麗島時代，有一隻粉色蟑螂，一位年輕、清秀的女性，在黨外非常敏感、閉鎖，以男性為主的陣營裡，自然變成焦點，男性都喜歡接近她，後來發現有幾位美麗島男士彼此產生摩擦，後來才了解他們共同和這位粉色蟑螂私交甚密。

呂秀蓮說，不排除他們在枕邊細語或親密關係的時候，會藉機不只套取情報，還會挑撥離間，從事反對運動，被威權當局不擇手段打壓，這些代價必須要承擔下來，所以如果現在還有人替當時的威權國民黨漂白，那真的就是完全不懂。

呂秀蓮奉勸國民黨主席朱立倫，不必去承擔過去的歷史惡業，但應該坦承過去老國民黨曾經做過的事情，不要站在民進黨的對立面，應該勇敢面對共同發現真相。

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