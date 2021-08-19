呂秀蓮參選總統「遭刁難退選」　控19萬連署書被暗槓真相出爐

▲前副總統呂秀蓮懷疑支持她參選總統的19萬份連署書遭侵占。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前副總統呂秀蓮原本宣布獨立參選2020年總統大位，但最後聯署未達28萬人門檻而退出，呂懷疑是協助連署的人民最大黨宗教部部長張天鈞，把雲林、嘉義的19萬份連數數A走，憤而控告張意圖使人不當選罪，但台北地檢署傳喚相關證人後發現，雲嘉地區完成的連署書不到1萬份，根本無法證明有19萬份連署書的存在，19日處分不起訴張天鈞。

呂秀蓮在2019年9月19日起，和前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟、人民駔大黨等組織推薦，投入正副總統選舉，並繳交1百萬元保證金後，展開連署活動，不過，呂在連署書截止收件前透過新聞稿宣布退選，並稱連署過程遭到「刁難」，「體認人性之善與惡」。

事後呂秀蓮懷疑，張天鈞「拿走25萬份空白連署書，但是繳回不到1萬份」，並稱喜樂島聯盟祕書長郭倍宏曾指出，張天鈞自己去各地回收已完成的連署書達19萬份，呂懷疑這19萬份都被張侵占，害她最後只有14萬多份連署書，無法達到連署參選門檻。

呂秀蓮和原本搭檔彭百顯控告張天鈞違反《正副總統選罷法》意圖使人不當選罪後，張向檢察官喊冤，「我到處去催票、拜託，希望呂秀蓮可以連署過關。花了那麼多錢和精神，怎麼可能去做這種事情。」郭倍宏也否認曾說過張拿走19萬份連署書，僅表示有蒐集相關訊息向呂說明。

檢察官調查，當時呂陣營在雲林、嘉義共有3個連署站，其中雲林縣林內鄉收到20至20份、雲林縣斗六市收回3000至5000份、嘉義市全區已完成連署不到1000份，總數對多不到1萬份，雲嘉地區到底有沒有19萬支持呂參選的連署書都是個問題，且無證據顯示張天鈞有去雲嘉地區回收連署書，相關不利張的言論又是傳聞聽說，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴張天鈞。

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