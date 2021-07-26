被呂秀蓮怒轟不回電話！　陳時中：忙了幾天，有點遺漏了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

前副總統呂秀蓮日前聲稱有二國際組織已致函給總統蔡英文，表達願意協助洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗。不過，呂秀蓮26日表示「曾親自致電給衛福部長陳時中，但其辦公室推說他很忙，會再電話聯繫，之後就再也沒有接到電話。」對此，陳時中今也親自回應「確實有接到相關訊息，但忙了幾天有點遺漏了。」

呂秀蓮表示，6月23日，由已故美國眾議院亞太小組主席Lester Wolff與國防委員會主席Robert Leggett共同創辦的兩個NGO「世界和平獎委員會」及「世界和諧基金會」董事會秉持兩位創辦人對台灣的遺愛，同意協助台灣取得嬌生或輝瑞BNT疫苗，以解台灣的燃眉之急。

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呂秀蓮說，在她確認愛心及疫苗品質，供應能量大抵無誤之後，她則建議直接寫信給總統蔡英文，並透過臉書發布此一跨國之愛，而總統府也立即回信致謝，總統府秘書長也另函表示已發交行政院及衛福部處理。

她還加碼爆料，在5月初時，就想轉達這個訊息，但部長辦公室推說部長很忙，聲稱會再以電話聯繫，但之後就沒有再接到電話。她強調，這次只要陳時中在信上表示洽購意願，3000萬劑可以在簽約後兩週到貨。

陳時中今也表示「那時候我確實有接到相關的訊息，本來想要立刻回電話給呂前副總統，後來忙了幾天，有點遺漏了，不過相關事情了解後，還需要一些努力。」