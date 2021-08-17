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美中關係緊繃　呂秀蓮：台灣應該學會扮演新加坡的角色

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

阿富汗政權遭塔利班組織推翻引起國際關注，中廣董事長趙少康直指「阿富汗是台灣的前車之鑑」、不能再「緊抱美國大腿」，前副總統呂秀蓮指出，國際情勢上，台灣應該學會扮演新加坡的角色，「不卑不亢，更不選邊站！打造和平中立好台灣。」

呂秀蓮17日在臉書發文表示，疫情及天災毫不留情地同步在全球各地肆虐狂飆，而美國與中國的軍事對峙更有增無減，在台灣的人由於東京奧運新一代國手的優異表現而暫時忘卻疫情陰霾和台海風雲，若非有中國「小粉紅」胡言亂語，製造「台獨」，台灣人早已失去危機感。

呂秀蓮指出，3至16日美軍在全球17個時區舉辦「2021大規模演習」（LSE2021），而中國也於6至10日在南海進行超過10萬平方公里範圍的軍事訓練，並延伸至西沙群島東北方，這是解放軍近年最大規模的南海演習。

已屆98歲高齡的美國前國務卿季辛吉是當年推動美中建交的幕後高手。回顧美中建交種種，他上月9日透過視訊表示，中美之間的衝突將會分裂整個世界，美國必須和中國針對全球秩序達成新諒解，否則世界將重返一次大戰前的危險期，「中美兩國應建設互利共贏關係，雙方領導人應展開對話。」

新加坡總理李顯龍也在3日在ASPEN安全會議中，對台灣問題表達關切。他認為，中國不會在沒有受到任何挑戰的情況下，片面使用武力改變台灣現狀，因為風險太大，尤其「台灣三分之二的人認同台灣而非中國。」但他不諱言，台海戰爭可能會因「誤判情勢」而釀成大災難。

呂秀蓮指出，不知習近平、拜登是否聽進季辛吉及李顯龍的逆耳忠言？但至少看到中國新任駐美大使秦剛甫抵華府，就以推特恭賀美國運動健將們榮獲奧運金牌榜首的消息。其實東京奧運美中實力相當，金牌得主以39比38一面之差，美國險勝，中國小輸而已，「秦剛此舉，算是向美國遞出橄欖枝。」

呂秀蓮表示，台灣的戰略地位、人文資質如此珍貴，更要自立自強，在美中雙強之間左右逢源。新加坡憑恃既說英文又懂中文的優勢，扮演美中外交的諮詢角色，雖無「和平中立」之名，實已善盡「和平中立」之實，台灣應該學會扮演新加坡的角色，「不卑不亢，更不選邊站！打造和平中立好台灣。」

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