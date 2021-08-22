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呂秀蓮拋雙兩岸關係：台灣紅顏薄命　小心別得罪恐怖情人

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國撤軍阿富汗，引發外界質疑「今日阿富汗，明日台灣」。對此，前副總統呂秀蓮22日表示只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，同時她也提出「雙兩岸關係」，「一朝美國移情別戀，台灣如何自立自強自處，才是真正的愛台秘笈。」

呂秀蓮在臉書表示，8月15日，塔利班神學士輕鬆佔據阿富汗總統府，因為總統甘尼捲款出逃，美國正式退出阿富汗，別忘了71年前的同一天，日本天皇宣布投降，二次大戰結束。

呂秀蓮指出，世人透過電視目睹阿國人民搶搭美國軍機，或攀越邊界爭相逃離阿富汗的驚慌失措，這幕必須連結2001年9月11日紐約雙子星及華府國防部被賓拉登下令用飛機衝撞倒塌的驚天動地，還有2011年歐巴馬、拜登及希拉蕊等在白宮透過視訊監看美國特戰隊偷襲擊斃匿藏巴基斯坦的賓拉登的驚心動魄，歷史不可能複製，但前車之鑑，可為後事之師。

呂秀蓮認為，這次喀布爾政權不戰而降，可惡的是美國一手扶持的甘尼總統，不告而別，拜登上任以來原本意氣風發，但這回灰頭土臉，雖然撤軍的決定是川普去年與塔利班達成的協議，拜登的國安團隊未能充分掌握阿富汗情資，未曾對整個撤軍行動作好妥善規劃，更致命的因素在於美國為何總是扶植貪污無能甚至獨裁的人？白宮向來喜歡聽話的傀儡，包括有意角逐台灣總統的候選人都必須先到華府接受面試。

呂秀蓮提到，賓拉登原是美國CIA訓練出來的特戰人員，後來所領導的蓋達組織以其人之道還治其人，且更兇狠勇猛，由於阿富汗庇護蓋達，當初小布希為捉拿賓拉登堂堂派兵入侵阿富汗，師出有名，但賓拉登既被狙殺斃命，照說目的達標，歐巴馬就應撤軍，一拖再拖，美國在阿富汗佔領20年，耗費2.5兆美元，也犧牲2300名美軍，受傷2萬多人，幾次戰役被拍成電影，外籍兵團在阿富汗特有的窮山惡水地形要打勝仗，談何容易。

呂秀蓮提及，阿富汗在19世紀時曾被英國佔領，20世紀被俄國佔領，這回美國狼狽撤退，印證阿富汗是「帝國的墳場」，同時更是人民的「悲慘世界」，不只貧窮，更因伊斯蘭教義的封建迂腐，尤其對女性的歧視凌虐令人髮指。

呂秀蓮認為，美國世界警察威信蕩然，拜登為此飽受指責，國內外政治觀察家拿「今日阿富汗，明日台灣」大做文章，但生在台灣長在台灣的你我，歷經國民黨戒嚴統治及儒家重男輕女沙文荼毒的你我，心知肚明，台灣與阿富汗豈可同日而語？

呂秀蓮表示，1978年在哈佛大學研究，驚覺美國有意改變兩岸政策而與北京暗通款曲的消息，在台灣完全被蒙蔽，只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，台灣絕非阿富汗的事理至明，無需贅述，但美國出兵阿富汗及撤兵的理由，一如美國承認或不承認中華民國，只有一個「國家利益」，一旦符合華府利益，美國必愛之欲其生，反之則棄之如敝屣。

呂秀蓮指出，台灣人見人愛，但自古紅顏多薄命，小心別得罪恐怖情人，一朝美國移情別戀，台灣如何自立自強自處，才是真正的愛台秘笈，她提出「雙兩岸關係」，以「一個中華」取代「一個中國」，用兩岸「統合」取代兩岸「統一」，既親美也友中，「看看阿富汗悲劇，國人同胞應跨越藍綠，認真檢討過去，部署未來！」

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