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台東單身男過世　家人辦除戶才知有「神秘泰國新娘」

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉男過世以後，家人要辦除戶登記，才發現有名泰籍妻子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台東市一名劉姓單身男子過世，家人幫忙處理後事、辦除戶登記時，才發現劉男竟與一名泰籍女子結婚十多年，且該名女子還享有剩餘財產分配權、繼承權。台東地院審理後，依照家屬的說法，判定婚姻無效。

依據判決書內容，劉男民國90年2月15日與泰籍女子娜姑結婚，但家人全然不知情，劉男死亡以後，哥哥向法院提出訴訟，兄弟姐妹4人全都不知劉男已婚，也沒有參與結婚的公開儀式，依據修法前的規定，婚姻屬於無效。

家人們進一步調查發現，劉男與娜姑結婚後，民國102年曾訴請離婚，加上娜姑入境立刻下落不明，劉男也曾向相關單位提出尋妻的請求。

▼劉男與泰籍妻子結婚十多年，家人全不知情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼夫妻 結婚 幸福 示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

因此，台東地院認為，女方沒有設籍在劉男的戶籍地，加上2人沒有共同生活過，劉男過世，娜姑也沒有到場，可以得知2人沒有共同生活、經營家庭的結婚真意，判定婚姻無效。

對此，田姓姊夫也說，他民國90年左右住在台北，劉男也在台北做工，完全不知道對方有結婚，等到過世了，要辦理相關手續，才發現劉男的戶口上有妻子，過事前都沒提到曾經結婚的事情。

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