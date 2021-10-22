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關警添利器　議員陳宏宗補助購置密錄器保障警民

▲分局長頒發「破案茶」予各績優分駐(派出)所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲分局長頒發「破案茶」予各績優分駐(派出)所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局利用21日召開聯合勤教時機，特邀請議員陳宏宗頒贈由其補助款所購置之密錄器21台及涼風扇45台，總金額為新台幣20萬元；儀式由分局長余中義主持，過程簡單隆重，並於會後隨即發送予各分駐(派出)所使用；另余分局長還頒發「破案茶」予各績優分駐(派出)所，除可樹立標竿及楷模，更可激勵員警工作士氣；期望同仁均能卯足全力做好治安、交通、服務等工作，讓鄉里更祥和、更安全。

拜科技之賜，現今人手1機，進入「全民狗仔」的年代，眼皮底下的事情，也因各類網路社群「直撥功能」，大小事幾乎都可同步在網路社群上看到；也正因如此，民眾維權意識大開，只要有發生與自身權益相關的情事，第一時間就是錄影或拍照，民眾如此，警察更須如此！因為警察在第一線執勤，處(受)理的事(案)件均與民眾息息相關，尤其在現今凡事都要講求證據的年代「有圖有真相」，若有影音那是最好；關山警察分局有鑑於此，遂向轄內議員陳宏宗爭取補助購置「密錄器」，「密錄器」能讓員警在處(受)理事(案)件時全程錄音錄影，並將影像妥適保存，俾利保護員警及民眾雙方之權益，以利還原事(案)件之全貌，杜絕不必要的紛爭；另外COVID-19(新冠肺炎)疫情雖趨緩，但仍處於2級警戒，購置涼風扇加速戶外與所內空氣的循環，以保障員警執勤及洽公民眾之健康安全。

關山警察分局表示，感謝議員陳宏宗鼎力相助，購置密錄器及涼風扇，同時維護員警及民眾的權益與健康安全，再次感謝陳議員的支持與用心；另在此提醒民眾，若發現可疑人事物，請撥打110或當地分駐(派出)所報案，方有報案紀錄可稽，也提升員警抵達事(案)件現場之速度，以保障自身權益及安全，請民眾多加利用，謝謝。

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