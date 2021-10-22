吃餐酒館「慶祝結婚週年」結帳時臉綠了！老婆神救援　1句惹哭網





▲原PO帶老婆去餐酒館吃飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多夫妻在結婚週年的這天，會一起吃一頓大餐，紀念一下這浪漫的一天，一名男網友日前和老婆迎來結婚一週年，婚後生了小孩開銷變大，平常生活省吃儉用，想說趁著紀念日帶老婆去吃好料，到了要結帳時，老公內心掙扎，想說往後加點班就可以應付了，沒想到老婆一個暖心舉動，讓他超感動。

男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，昨日是結婚一週年，跟老闆說表示無法加班，就匆匆回家，「因為我們倆收入不多，孩子出生後開銷也大，這一年老婆跟著我省吃儉用沒少吃苦」，平時一個便當或是一碗乾麵就解決，但他內心一直很過意不去，想趁這個機會帶老婆去餐廳吃飯。

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原PO本來想帶老婆去吃燈光美氣氛佳的麥當勞，「因為我的私房錢只有300元」，沒想到老婆卻選了一間餐酒館，兩人共吃了850元，享受浪漫的時刻，「我想說算了，應該還能刷卡，牙咬一咬多加點班應該還可以應付過去」。

▲原PO身上只有300元，代店家只收現金。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

怎料店家只收現金，原PO站在櫃台不知所措，這時，老婆便直接走來將餐費付清，並對他說「你身上有多少私房錢我還不知道嗎？」他頓時覺得娶對人了，「我想婚姻的生活大概就是這樣吧，她知你的不易，你知她的冷暖」。

貼文曝光後，引起網友們熱議，「最平凡但也是最真實的幸福」、「這樣的女人，請珍惜」、「互相扶持體諒才能長久 ，週年快樂」、「願意陪伴你吃苦的老婆真的要好好珍惜」、「祝福你們，要幸福一輩子」。但也有網友歪樓留言，「還好，300元沒被老婆先沒收」、「老婆：從下個月的零用錢裡面扣」、「你可能需要參加魷魚遊戲」。

▼網友們要原PO好好珍惜能一起吃苦的老婆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）