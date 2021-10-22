高端疫苗獲越南認可　持高端黃卡可入境越南

▲越南目前將暫時承認全球72個國家和地區的疫苗接種證書(或疫苗護照)，這其中也包括台灣的高端疫苗認可。（圖／路透）

生活中心／綜合報導

根據越南外交部發言人黎氏秋恆昨(10/21)在記者會發布的訊息，越南目前將暫時承認全球72個國家和地區的疫苗接種證書(或疫苗護照)，這其中也包括台灣的高端疫苗認可，未來持有完整接種過兩劑高端疫苗接種黃卡的人入境越南，集中隔離時間將縮短至僅 7 天。

因應COVID-19疫情持續變化，黎氏秋姮指出，越南當局將務實地把「清零」的戰略轉為安全及有效控制COVID-19疫情，希望在防範疫情的同時也將兼顧社會經濟發展。

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越南人口9847萬人，是台商投資最多的國家之一。近年來除了外銷為主的製造業，旅遊相關產業也占經濟成長約在1成，為了重新接待外國觀光客，黎氏秋姮說，越南相關部門已積極研議計畫，準備迎接已經接種認證疫苗的旅客，這其中也包括台灣自製研發的高端疫苗。

同時台灣約有22萬名越南籍移工，其中不少人之前因為無疫苗可打，等回家等2年了；現在越南正式認可高端疫苗，讓越南移工返國的問題迎刃而解。

高端疫苗自今年8/23開打以來，短時間內在國際認同上越來越穩健，近日更獲得世界衛生組織（WHO）的贊助，將在哥倫比亞對4萬名16歲以上的高風險族群志願者進行臨床試驗。

帛琉則在10/7已正式承認台灣的高端疫苗，接種高端疫苗的旅客入境帛琉可不受限制旅遊，無須隔離；紐西蘭、印尼也都接受完整接種高端疫苗的國際旅客入境；關島觀光局在10/14向關島總督提出建議，希望完整接種台灣研製高端疫苗的旅客入境關島免隔離。至於全面開放我國入境免隔離且無須出示相關文件的有比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞和墨西哥等國。