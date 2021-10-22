　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名20歲男大生14日接種BNT疫苗後，遲遲高燒不退，目前正在救護病房救治，家屬向《東森新媒體ETtoday》控訴，認為和注射疫苗有關。衛生局綜合檢查結果，研判有非典型心肌炎可能。

▲20歲的黃姓男大生打完BNT疫苗後，高燒不退，檢查為心肌炎被送進加護病房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲20歲的黃姓男大生打完BNT疫苗後，高燒不退，檢查為心肌炎被送進加護病房 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

【相關新聞】獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝　反覆燒7天心臟衰竭指數破2萬

衛生局調查後表示，這名個案在10月18日急診就醫，並收治住院仍反覆發燒，由於在10月14日有接種疫苗的紀錄，住院期間持續監測心臟及相關生理系統功能，於21日檢驗數值發現部分指數偏高，配合心臟超音波檢查結果，綜合研判有非典型心肌炎之可能，故轉收治於加護病房，以加強監控後續風險。

衛生局指出，22日狀況穩定持續改善中，患者也自訴身體狀況好轉，衛生局已協助院方進行疫苗不良反應通報。

▲20歲的黃姓男大生打完BNT疫苗後，高燒不退，檢查為心肌炎被送進加護病房 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃媽媽控訴，好端端的健康孩子打了疫苗卻進加護病房。（圖／記者吳奕靖攝）

黃媽媽向《東森新媒體ETtoday》投訴，他的小孩今年20歲，就讀高雄一間大學，14日上午的時候在學校注射了BNT 疫苗，隔天晚上九點多就發高燒，16日就前往住家附近的診所看診，不過狀況並沒有好轉，一度還燒到40度，18日媽媽覺得不對勁，就把小孩送到了阮綜合醫院掛急診。

住院之後還是持續在發燒，甚至在22日的凌晨被送進了加護病房，黃媽媽說「凌晨才跟我說是心肌炎，我前兩天就一直問醫生說，症狀很像是心肌炎，到底是不是，他說那個時候還不是，而且抽血，血液的部分報告並沒有異常，醫院也有安排照心臟超音波，安排了兩次，也沒有看到異常，直到前天血壓也變得很低，昨天不僅更低，還持續發燒，醫生才緊急幫忙抽血做檢查，才發現心臟有問題，是心肌炎才轉到加護病房」。

黃媽媽質疑，20歲的兒子，過往沒有任何相關病史，是一個非常健康的大男孩，不過卻在打完BNT疫苗之後發生心肌炎，非常肯定的認為「是疫苗造成」。而詢問阮綜合醫院，僅表示「病人狀況越來越好」，不過這樣的說法，讓黃媽媽非常擔心，因為今天的心臟衰竭指數還偏高到兩萬多，黃爸爸也強調「之前都說心臟沒有問題，今天檢查的時候說有兩項（結果）異常偏高，所以要留在加護病房」，院方的回應，他們無法理解。

據了解，構成心肌炎有其要件，包括心搏、血壓、心壓輸出功率、心包膜等相關指數，至少符合3種以上才可能構成心肌炎；但由於這名男大生單一指數偏高，症狀並不典型，目前院方仍在觀察。

【更多新聞】

獨／心跳68！肚皮內「摩斯密碼」求救　醫大驚急送孕媽剖腹

特定IP攻擊陳柏惟！他揪出來源在中山大學　校方回應了

高雄林皇宮變接種站！網好奇「能邊吃邊打嗎」　衛生局解釋了

快訊／驚悚畫面曝！女騎士疑闖紅燈遭車攔腰撞噴　送醫搶救不治

郵局前碰一聲！28歲男負債百萬墜樓爆血亡　同大樓2周內第2起

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／「民主戰艦」朱高正大腸癌病逝　享壽67歲
快訊／台積電回應美國「提供資料」要求：11月8日前提交
本土劇女星「全身插管」　術後近況曝光
徐若熙最終戰4.1局退場　未能本土最快單季百K留遺憾
快訊／陳柏惟「民主轉骨湯晚會」支持者包車挺　現場畫面曝光
李雲迪頻找同一人買春　網瘋傳辣照挖出「女主角身分」她發聲了
烤蝦外送500元一斤　她一秤「只有274克」！店家回應了
男友上床一半拔套　完事一句話讓她「感覺被性侵」！崩潰提分手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

莫德納加開結果出爐！僅1.1萬完成預約「逾半數人沒來」

「瘋創業嘉年華」23日老虎城登場　搭台中購物節大玩抽獎

國內研發中藥「清冠二號」降5成重症死亡！陳時中：成本較低也方便

12星座男把你當「摯愛」　就會願意分享這「3個秘密」　

善耕365／走過家暴爭監護權10年　新住民把「痛」化為力量！

她化放療39次、便溺失禁！醫揭「乳癌年輕化」：35歲↓轉移預後差

新南向政策新里程碑！台印簽署有機農產品同等性協議

疫苗覆蓋率達66.53%「離目標值不到5%」　接種後死亡再增6起

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

毀三觀！人妻下班驚見「婆婆在哺乳」崩潰　丈夫辯：我壓力大

獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

莫德納加開結果出爐！僅1.1萬完成預約「逾半數人沒來」

「瘋創業嘉年華」23日老虎城登場　搭台中購物節大玩抽獎

國內研發中藥「清冠二號」降5成重症死亡！陳時中：成本較低也方便

12星座男把你當「摯愛」　就會願意分享這「3個秘密」　

善耕365／走過家暴爭監護權10年　新住民把「痛」化為力量！

她化放療39次、便溺失禁！醫揭「乳癌年輕化」：35歲↓轉移預後差

新南向政策新里程碑！台印簽署有機農產品同等性協議

疫苗覆蓋率達66.53%「離目標值不到5%」　接種後死亡再增6起

快訊／「民主戰艦」朱高正大腸癌病逝　享壽67歲

《Girls Planet 999》女團名公開！淘汰邊緣第九「竟是2人氣成員」

確定交出！美方要求供應鏈資料　台積電：11月8日前提交

快訊／台積電回應美國「提供資料」要求：11月8日前提交

「城中城」燒出危老建物問題　徐國勇：1個月內完成盤點造冊

徐若熙結束新人年！締造神鬼三振紀錄 　新人王最大熱門

李宇柔「全身插管」曝術後近況！　發高燒頻落淚：不知能否撐過

青銀共好就業論壇　 暢談熟齡人才友善就業

桃園橫山書法藝術館開館　水上舞台藝術饗宴啟動

桃猿動紫音樂祭週五場延至下週一　王艷薇開球

生活熱門新聞

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

本土確診女宜蘭足跡曝　到過羅東和三星

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

入夜暴跌10°C　各地低溫一次看

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

幾歲起不愛吃到飽　網曝改變關鍵

放棄AZ等混打BNT？醫2理由籲先打

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

米砂拍AV版《魷魚遊戲》　老司機卻不買單：日本版最香

更多熱門

相關新聞

拜登捍衛台　陸：不向台獨發出錯誤信號

拜登捍衛台　陸：不向台獨發出錯誤信號

美國總統拜登（Joe Biden）21日被問及台海問題，作出承諾將會「保衛台灣」，但白宮隨後表示，總統言論不代表美國改變對台政策。對此，大陸外交部和國台辦今（22日）陸續回應，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

即／國軍7.5億生物偵檢車弊案！退役上校遭收押

即／國軍7.5億生物偵檢車弊案！退役上校遭收押

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝

AZ混打BNT「像被車撞」？醫曝1好1壞：發燒機率多5%

AZ混打BNT「像被車撞」？醫曝1好1壞：發燒機率多5%

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄衛生局疫苗心肌炎BNT影音

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

2022年運勢最旺「4生肖」大公開

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

NanaQ正面反擊酸民！

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面