獨／男大生打BNT高燒不退ICU搶命　高市衛生局調查結果出爐

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名20歲男大生14日接種BNT疫苗後，遲遲高燒不退，目前正在救護病房救治，家屬向《東森新媒體ETtoday》控訴，認為和注射疫苗有關。衛生局綜合檢查結果，研判有非典型心肌炎可能。

▲20歲的黃姓男大生打完BNT疫苗後，高燒不退，檢查為心肌炎被送進加護病房 。（圖／記者吳奕靖攝）

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衛生局調查後表示，這名個案在10月18日急診就醫，並收治住院仍反覆發燒，由於在10月14日有接種疫苗的紀錄，住院期間持續監測心臟及相關生理系統功能，於21日檢驗數值發現部分指數偏高，配合心臟超音波檢查結果，綜合研判有非典型心肌炎之可能，故轉收治於加護病房，以加強監控後續風險。

衛生局指出，22日狀況穩定持續改善中，患者也自訴身體狀況好轉，衛生局已協助院方進行疫苗不良反應通報。

▲黃媽媽控訴，好端端的健康孩子打了疫苗卻進加護病房。（圖／記者吳奕靖攝）

黃媽媽向《東森新媒體ETtoday》投訴，他的小孩今年20歲，就讀高雄一間大學，14日上午的時候在學校注射了BNT 疫苗，隔天晚上九點多就發高燒，16日就前往住家附近的診所看診，不過狀況並沒有好轉，一度還燒到40度，18日媽媽覺得不對勁，就把小孩送到了阮綜合醫院掛急診。

住院之後還是持續在發燒，甚至在22日的凌晨被送進了加護病房，黃媽媽說「凌晨才跟我說是心肌炎，我前兩天就一直問醫生說，症狀很像是心肌炎，到底是不是，他說那個時候還不是，而且抽血，血液的部分報告並沒有異常，醫院也有安排照心臟超音波，安排了兩次，也沒有看到異常，直到前天血壓也變得很低，昨天不僅更低，還持續發燒，醫生才緊急幫忙抽血做檢查，才發現心臟有問題，是心肌炎才轉到加護病房」。

黃媽媽質疑，20歲的兒子，過往沒有任何相關病史，是一個非常健康的大男孩，不過卻在打完BNT疫苗之後發生心肌炎，非常肯定的認為「是疫苗造成」。而詢問阮綜合醫院，僅表示「病人狀況越來越好」，不過這樣的說法，讓黃媽媽非常擔心，因為今天的心臟衰竭指數還偏高到兩萬多，黃爸爸也強調「之前都說心臟沒有問題，今天檢查的時候說有兩項（結果）異常偏高，所以要留在加護病房」，院方的回應，他們無法理解。

據了解，構成心肌炎有其要件，包括心搏、血壓、心壓輸出功率、心包膜等相關指數，至少符合3種以上才可能構成心肌炎；但由於這名男大生單一指數偏高，症狀並不典型，目前院方仍在觀察。

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