疫情衝擊扛不住！小巨蛋今年大虧4600萬、兒童樂園虧5500萬

▲台北小巨蛋今年大虧4600萬。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

受到疫情影響，台北捷運本業受到衝擊，今年1至8月的赤字逾30億元，副業也慘兮兮；根據估算，北捷今年本業加副業，全年最慘恐賠80億元。台北市議員王鴻薇22日在交通部門質詢時指出，貓纜坤損近1億、兒童樂園虧損5500萬，堪稱金雞母的小巨蛋更是自捷運公司接手後首度出現虧損，金額高達4600萬。

王鴻薇質詢時表示，今年疫情，北捷一次就把幾十年的虧損「虧回來」，不知道要多少年才能補回去，當年柯文哲還酸人家新北虧到昏頭，現在看來是自己虧到不省人事，捷運公司未來還要做什麼副業，會不會越做越虧，這都需要更審慎評估。

根據資料，目前全台捷運公司都處於虧損，9月各公司就有評估，新北捷運虧損2.2億、桃園捷運虧損9億、台中捷運虧損6億、高雄捷運虧損8億，身為領頭羊的台北市竟一口氣虧逾50億。

王鴻薇指出，過去北捷都是靠副業弭平虧損，如今全線失守，貓纜虧近1億，兒童新樂園虧損更破5500萬元；捷運公司在97年接手的小巨蛋，更首度出現虧損，金額高達4600萬。王指出，這些本來是救命的副業，現在反而都成了拖累。

對此，北捷回應，因應疫情運量大幅減少，客運無法開源收入，將持續依據市府商業極大化政策及執行TOD（大眾運輸導向發展）案加強營收，另輔以節流支出因應，例如調整人力進用時程及非關安全的維修排程等，以撙節開支。