越南認72國疫苗接種卡！台灣也在列　持小黃卡、打高端也可入境

▲越南於8月採認台灣的疫苗接種證明。（圖／指揮中心提供）

記者張方瑀／綜合報導

越南正在研擬「疫苗護照」替解封做好準備，目前已經和近80個國家與地區就疫苗護照的相互認可進行討論，而台灣也包含在內。事實上，越南已暫時承認72個國家和地區的疫苗接種證書，並於8月採認台灣的疫苗接種證明，旅客入境越南的集中隔離可以縮短至7天。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）21日在記者會中表示，目前正在研擬推出疫苗護照，現階段已經和近80個國家與地區就疫苗護照的相互認可進行討論，不過由於各國家與地區的疫苗護照標準不一，仍需時間整合，還無法確定疫苗護照正式上路的時間。

目前越南已暫時承認72個國家和地區的疫苗接種證書，這些旅客只要完整接種後，入境的集中隔離可以縮短至7天；而越南已於8月採認台灣的疫苗接種證明，這些證明包括疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）以及國際預防接種證明書（黃皮書），沒有疫苗施打品牌的限制。

越南總人口數約9800萬，自去年1月出現首例確診病例以來，迄今共有超過87萬人確診、逾2萬1000人染疫死亡。越南已有約4800萬人注射了第一劑的疫苗，約2000萬人打了兩劑。

據《路透社》報導，越南在新冠疫情剛爆發時，即實施嚴格邊境管制以阻止病毒傳入，初步取得一些成效，但同時也損害了越南迅速發展的旅遊業，往常旅遊業收入約佔其國內生產總值（GDP）的10％左右。當局計畫從12月開始逐步重啟境內主要觀光勝地，對來自新冠肺炎低風險的國家地區的已接種遊客開放國際旅遊，預計到2022年6月以前可全面開放。

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