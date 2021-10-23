台北「叫不動」醫院打疫苗？　徐巧芯直指柯文哲：平時不搏感情

▲徐巧芯痛批柯文哲，平常不跟醫院搏好感情，才會叫不動醫院打疫苗。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



記者林彥臣／綜合報導

第12期疫苗預約於18日開始，但台北市卻出現爆量、預約不到情況，甚至在防疫會議上，市長柯文哲都直接向黃世傑詢問「是否叫不動醫院？」。對此台北市議員徐巧芯在新聞節目《關鍵時刻》上就直接點名柯文哲，平常不跟醫院搏感情。

主持人劉寶傑引言指出，台北市首善之都，有最多的醫院、最多的醫療人員、最多的診所，結果臺北市打疫苗的量能居然這麼差，防疫會議還說了一個關鍵「是否叫不動醫院」，搞了半天台北市的醫院最多，台北市叫不動？

▲徐巧芯痛批柯文哲，平常不跟醫院搏好感情，才會叫不動醫院打疫苗。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



徐巧芯表示，台北市施打疫苗的站點，在8、9、10月幾乎都沒有增加，8月是306個，9月是305個，10月是305個，可是BNT疫苗到貨以後，打疫苗的需求其實是越來越高，台北的量能也夠，其實是可以盡快打下去的。

徐巧芯說，照理說應該有兩個選項，第一個是增加打疫苗院所的數量，第二個是原本預設的院所名額增加，就是這兩條路沒有別條路了，可是數據看到院所的數量不僅沒有增加，還減少了。

徐巧芯進一步分析，因為很多醫院覺得平常工作已經很忙了，但是現在疫苗還有很多種，還要打流感跟肺炎鏈球菌疫苗，所以他們就默默地把很多原本施打的名額，都減掉了。

劉寶傑補充，台北的施打量能比台中還少，台中都可以每日施打10萬人，台北才6萬人。

徐巧芯說，台北市確實法理上只能管到聯醫，可是為什麼其他縣市都可以？因為平常人家就有「動之以情，說之以理」，雖然國立或私利的醫院都歸中央管，可是別人平常就跟醫院打好關係，跟人家拜託，強調民眾很需要等等。

徐巧芯指出，在台北的防疫會議裡，柯文哲問，「是不是叫不動醫院」，衛生局長黃世傑說，「我影響力不夠，希望市長幫忙」。

徐巧芯認為，大家可能覺得黃世傑在好心肝事件、禾馨事件之後，對於幫柯文哲這件事，就距離越拉越遠了，如果黃世傑先前就有100%的用力推動台北市的施打量能，今天台北市會這樣嗎？

徐巧芯說，現在是蔡炳坤副市長主打疫苗施打，可是他是教育界出身，跟醫界根本就不熟，所以他只能從現有的點位盡量分配，但是現在需要的拓點增加量能，他卻完全做不到。

徐巧芯強調，所以整件事最後就只好把醫院的名單公布出來，這代表台北市平常的所作所為，根本沒有跟醫院搏好感情。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘