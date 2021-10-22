桃園航空城徵收戶搬遷若延遲　議員要求提延長搬遷及補償方案

▲徐其萬針對桃園航空城徵收戶搬遷若政府延遲，要求市府提延長搬遷及補償方案。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐其萬22日於市政總質詢中，針對桃園航空城開發計畫，居民未領到地上物補償費、申請展延無下文或申請原位置保留無結果，且中繼住宅延宕，致多次複估使桃園航空城計畫落後，要求市府重視；同時，徐議員也詢問自願優先搬遷者確切搬遷時間，若徵收戶搬遷或政府作業延遲的情形，要求有延長搬遷及增加補償的方案。

市長鄭文燦說明，居民希望緩搬，且早日配置安置街廓及住宅，因此整體工期壓縮形成先天困難；而優先搬遷區有124戶居民申請展延，市府將依據土地座落工區，延長1至3個月搬遷時間。其次，申請多次複估、原位置保留者，市府也預計在今年10月底及12月底完成，希望讓居民權益極大化。

鄭市長提到，有關優先區補償方案，凡是自願優先區第一期搬遷戶，加碼補償20%地上物補償金、72萬租金補貼及一次性人口搬遷費，並要求市府同仁將心比心，欲斷水斷電的居民向台電、台水公司提出申請即可，欲自拆的居民僅需淨空房屋繳納鑰匙即屬自拆完畢，後續作業市府將協助完成。

地政局長蔡金鐘表示，優先區及其他搬遷區地上物已陸續在今年完成公告及發價，優先搬遷區的原位置保留案及複估預計10月底前、其他搬遷區則於今年底完成審查准駁作業。而市府建置的自願優先拆遷查詢管控系統已於今年10月1日正式上線，並開放申請至明（2022）年3月，其他搬遷區總棟數6,570棟，迄今已有2,746棟提出自願搬遷申請，申請比例為42%。

優先搬遷區自拆棟數為1,037棟，已有607棟提出申請，申請比例超過60%。另有124戶居民因不同原因要求暫緩搬遷，市府正評估各案對於公共設施工程的影響程度，如不涉及優先要徑，市府擬延長3個月；道路則因涉及地下管線，市府擬延長1至2個月，並在10月底前通知所有居民。

工務局長賴宇亭補充說明，依據桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例規定，申請案經需用土地人查明不影響公共設施施工期程，並經其同意後，核定展延期限最多3個月為限，因此要求緩搬的124戶居民皆有展期。此外，由於2023年市府需發放抵價地，僅有1年1個月時間施作工程，展延隨即影響工期，但市府基於居民權益，仍針對各戶情形展延不等期限。

徐議員建議市府積極協助地上物徵收補償費登記公同共有事宜。工務局長賴宇亭表示，基於市民生命財產權，被徵收地上物如屬公同共有者，全體公同共有人皆可主張權利，也因此針對全體公同共有人必須確認其身分，才能申請領取價款。地政局長蔡金鐘則說明，不論共有土地或共有地上物，因涉及個人資料保護，部分共有人無法取得他共有人同意，而無法順利搬遷，市府會協助居民通知及辦理。