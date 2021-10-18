桃園平鎮車站即將動工　議員黃敬平：善用路廊空間規劃停車場

▲平鎮車站即將動工，市議員黃敬平建議善用路廊空間，規劃停車場。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平18日於市政總質詢中，針對市府未來從平鎮、中壢、內壢到桃園車站的鐵路地下化願景，以及騰空路廊在車道、人行道等交通規劃，提出關切。市長鄭文燦表示，桃園、中壢車站因應地下化工程，進行周邊交維改善分流計畫；平鎮車站今（2021）年即將動工，市府也會進行交通微整形。

鄭市長說，依據動工後7至8年完工，騰空路廊形成25米的林蔭大道，除了原有桃園、中壢、內壢3站外，未來增設中路站、桃園醫院站、中原大學站及平鎮站等4站，車站周邊疆規劃轉運、停車場等設計，並分為施工期間管理，、地下化鐵路周邊整體交通及道路系統兩大階段進行。

未來林蔭大道規劃將同時考慮都市景觀和交通需求，進行都市縫合，綜合每個路段考量，採取適應該路段的作法，讓路廊不僅能產生都市綠帶，也能成為另一條都市交通動脈。都發局長盧維屏表示，桃園鐵路地下化路線，起點自鳳鳴站至平鎮，全長約17.8公里，地方政府負責路廊工程，中央補助騰空路廊改造計畫，若單側配置1快車道1混合車道，仍有3至4米人行道及種樹空間可運用。

黃議員關心桃園鐵路地下化之後的車站停車問題，請市府善用路廊空間，規劃更多停車空間。鄭市長表示，市府於每個車站約500公尺內，找尋適當地點興建停車場。以中路車站而言，後方農業區變更後會有停車場用地；中原大學站已於車站專區預留停車空間；桃園車站後方結合都更，取得轉運站及停車場用地等。

鄭市長認為黃議員的建議相當具有前瞻性，市府會在設計初期，考慮未來發展，預留轉運站、停車場、商業服務等空間需求，請相關單位與鐵道局討論時，若可留下空間就盡量施作停車場。桃園已更新桃園、中壢、內壢3個車站，未來增設4個車站，7個交通節點將利用鐵路地下化轉型機會，提供更多停車空間。