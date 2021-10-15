桃園航空城區段徵收工程簽約　廉政平臺同步啟動

▲桃園航空城區段徵收工程簽約暨廉政平臺啟動。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

史上最大開發案，全台都在看！桃園市鄭文燦15日主持「桃園航空城區段徵收工程簽約暨廉政平臺啟動儀式」表示，目前全台超過100億以上的採購案，如公路總局的淡江大橋新建工程、北市捷運局的環狀線南北環段工程、桃園國際機場的第三航廈工程，均已成立廉政平臺專責監督工作，桃園市政府不落人後，亦展現清廉施政決心。

鄭市長表示，桃園航空城計畫總面積4,564公頃，涵蓋大園區及蘆竹區，包含交通部負責的蛋黃區及桃園市政府負責的蛋白區。市府執行及代辦區段徵收工程面積共計1,756公頃，包含市府第一期發展區（1,190公頃）及代辦海軍基地及周邊地區（566公頃)，總工程經費約為新臺幣581億元，預計今年11月開工，正式邁入實質開發階段。

目前，桃園市政府航空城工程處官方網站已設置「廉政平臺專區」，依辦理進度揭露採購案件背景、規劃過程、案件釋疑等資訊，主動發布訊息供外界檢視，並且定期召開跨域聯繫會議，邀集檢、廉、調等相關人員多向溝通，以凝聚廉政共識，建立優質公務環境，順利完成桃園航空城區段徵收工程，帶動桃園市的進步與發展以及增加國家競爭力。

包括：行政院工程會副主委顏久榮、廉政署鄭銘謙署長、桃園地檢署王俊力檢察長、桃園市調處廖榮旭處長等機關首長正式啟動「航空城區段徵收工程廉政平臺」，宣示市府建構優質公共工程採購環境的決心。