陸最年輕省級一把手出爐　54歲趙龍出任福建代省長

▲現年54歲的趙龍接下福建省代省長一職。（圖／翻攝廈門日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸政界在中共19屆六中全會召開前持續做出地方大員的人事異動，從省市區書記至省長皆有不同程度上的布局。據了解，原福建省長王寧跨省接任雲南省委書記後，遺留下來的空缺今（22）日出爐，將由現任廈門市委書記趙龍任副省長、代理省長一職。

▲時任廈門市委書記的趙龍參加廈門大學建校百年慶祝大會。（圖／CFP）

《北京日報》旗下自媒體《政知見》報導，趙龍曾為2016年時國務院各組成部門中最年輕的副部長，2020年時「空降」地方，在過去的一年，趙龍職務三度調整，這次升任福建代省長後，趙龍也成為目前最年輕的省級政府一把手。

公開資訊顯示，趙龍為遼寧盤錦人，1967年9月出生，現年54歲，1988年12月加入中國共產黨，大學本科學歷，公共管理碩士。據了解，趙龍在進入地方任職前曾在國土系統工作長達31年，歷任大陸國家土地管理局科技宣教司教育處、辦公室綜合處科員、正科級秘書，國家土地管理局辦公室副處級秘書、綜合處副處長，國土資源部地籍管理司登記處副處長、處長、副司長等。

趙龍在2016年時，當時僅49歲的他接任原國土資源部副部長，成為國務院各組成部門中最年輕的一位副部長。趙龍之後轉任自然資源部副部長，也是該部門最年輕的副部長。

值得注意的是，趙龍自2020年7月起「空降」地方擔任要員，任福建省委常委、副省長，2021年1月履新廈門市委書記，10月再度調整為福建省副省長，代理省長職務。一年內三度履新的趙龍，不僅成為最年輕省級一把手，在大陸政壇的後續動向也令外界更加關注。