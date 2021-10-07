陸抗疫26天本土「＋0」再現　全境高風險區域剩兩地

▲新疆民眾接種疫苗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（7）日公布，10月6日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例，均為境外輸入病例（雲南13例，上海4例，山東3例，四川2例，北京1例，浙江1例，湖北1例）。據了解，這是自福建莆田9月12日爆出本土確診後，時隔26天再度迎來「＋0」現象。不過，新疆仍有4名無症狀感染者，「嘉玲」能否持續還要再觀察。

▲福建莆田全域轉為低風險地區。（圖／路透社）

數據顯示，新疆（含兵團）現有本土確診病例1例，為伊犁州霍爾果斯市病例，此外，當地還有無症狀感染者4例，分布於伊犁州霍爾果斯市2例及新疆生產建設兵團第四師可克達拉市62團2例。

據了解，隨著本土疫情持續降溫，大陸全境被劃定為高中風險的區域僅剩「2＋22」。其中，兩個高風險地區分別為首輪疫情最為嚴重的廈門市同安區新民鎮及第二疫情風暴點黑龍江哈爾濱市巴彥縣相關街道。

此外，莆田市秀嶼區笏石鎮笏西路以東，北埔路以西，興秀路以南，大營路以北的區域在今（7）日凌晨由中風險區調整為低風險區，代表福建省莆田市自9月12日疫情爆發後，首次全域轉為低風險。