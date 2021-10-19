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福建2死3傷刑案！「老實農」山洞拒捕自殺亡　社會同情求：繼續查

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

▲福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞，下同）

中央社

備受中國社會關注的福建莆田2死3傷持刀殺人案，嫌犯歐金中疑似因多次向政府部門申訴蓋房糾紛卻得不到解決，才對鄰居一家引爆殺機。警方通報，歐金中18日拒捕自殺身亡。

福建省莆田市公安局秀嶼分局18日晚發布警情通報稱，10日下午，莆田市秀嶼區平海鎮上林村發生一起故意殺人案件。18日下午3時許，在公安、武警圍捕下，歐姓嫌犯在平海鎮上林村附近一山洞拒捕並畏罪自殺，經送醫院搶救無效死亡。

通報稱，經初步查明，55歲的歐姓嫌犯因建房用地糾紛，持刀對被害人一家故意傷害，造成2人當場死亡，3人受傷，年紀最小的傷者僅9歲。

通報稱，案件正在進一步偵辦中。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

▲福建莆田重大刑案後，警方發出畫面追捕，引發網友熱烈討論及同情。（翻攝自微博／九派新聞）

先前中國媒體的報導指出，嫌犯歐金中是老實農民，生前想蓋房卻屢被鄰居阻撓，只能和老母親住在雨棚裡。案發前，因為颱風，歐金中的雨棚殘片吹到了鄰居家裡，兩家人發生口角，從而引發血案。

此案引來許多同情歐金中的輿論，已有網友在網上呼籲：警方稱歐金中「畏罪自殺」，不應該是案件的終結。也有自媒體發文指出，歐金中是否自殺，應該由權威機構屍檢核實。

歐金中生前的各種申訴訊息在網上傳播，訊息顯示，歐金中曾向多部門寫過申訴信，希望他們能出面幫忙解決土地糾紛問題，但是一直沒得到有效的回應。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

歐金中曾在求助訊息中自述，「房子新建的證明早已經辦下來，有人不讓蓋，挖掘機一開工就往車前站著，天天嚷著要打人」。他曾「多次向多級部門求助無果」，原因是「個別幹部為了個人利益，不作為，充當保護傘，叫人來打砸，阻止我建房」。

連官媒央視網14日都發出評論稱，「暴力不該被鼓勵，更不該被讚美」，輿論反映「更多的是公眾內心深處對社會公平正義的巨大期許。這種期許應該得到及時的回應」，並指有關方面應該調查是否存在基層幹部不作為的情況。

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▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

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