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福建重大刑案2死3傷！弱勢殺人引關注　網同情：老實人被逼瘋

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

▲福建莆田重大刑案2死3傷，網友同情嫌犯認為老實人被逼瘋。（翻攝自微博／九派新聞，下同）

中央社

福建莆田日前發生一起2死3傷的重大刑案。由於嫌犯疑似有冤難伸，多年向政府部門求助無果才對鄰居一家引爆殺機，中國網友幾乎一面倒同情這名逃逸中的嫌犯，並質疑基層政府不作為。

福建莆田市秀嶼區官方12日通報，10日下午，秀嶼區平海鎮上林村發生一起傷人致死案件，造成2名村民死亡、3名村民受傷。事發後，當地有關部門全力追捕，但嫌犯至今下落不明。

綜合媒體報導，這名嫌犯歐金中手持疑似兇器走入受害者家中行兇，3分鐘後離開。被害人屬於一家祖孫四代，傷者還包含一名10歲的孩童。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

▲村民表示，嫌犯年輕時捕魚為生，曾救過落水兒童，房子下雨會漏水，兒子討不到老婆。（翻攝自微博／九派新聞）

據「中國新聞週刊」等媒體報導，歐金中2017年向當地政府申請危房翻蓋獲准後，他將原有400平方公尺的房屋拆除，要在原有土地上建蓋新房。他的鄰居、現在的受害者一方，曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建蓋新房，導致歐男一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

案發前，因為颱風，歐金中的雨棚殘片吹到了鄰居家裡，兩家人發生口角，從而引發血案。

案件發生後，歐金中之前的各種申訴訊息在網上傳播，訊息顯示，歐金中是一個老實的農民，曾向多部門寫過申訴信，希望他們能出面幫忙解決土地糾紛問題，但是一直沒得到有效的回應。

歐金中曾在求助訊息中自述，「房子新建的證明早已經辦下來，有人不讓蓋，挖掘機一開工就往車前站著，天天嚷著要打人」。他曾「多次向多級部門求助無果」，原因是「個別幹部為了個人利益，不作為，充當保護傘，叫人來打砸，阻止我建房」。

嫌犯的弱勢處境以及基層政府疑似不作為，讓這起新聞引發許多中國網友反過來同情嫌犯。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

對此，官媒央視網14日發出評論稱，無論真相如何，「一個基本共識是，暴力不該被鼓勵，更不該被讚美」。

評論說，雖然莆田警方以「不存在涉黑涉惡情況」的回應否認了歐金中求助帖中的「村霸」描述，但事發地秀嶼區政府證實了當事雙方存在土地問題；從多方交叉印證的訊息可知，衝突是因蓋房子問題而起，之後久拖難決。

評論稱，「大多數人反應強烈，指向的並不是贊同暴力，而是希望案件得到兼顧情理法、經得起時間檢視的公平公正處理」，輿論反映「更多的是公眾內心深處對社會公平正義的巨大期許。這種期許應該得到及時的回應」。

評論並指，有關方面應及時回應這些問題：歐金中此前多次反映訴求無果情況是否屬實？其中是否存在基層幹部不作為的情況？村委會的多次調解是否充分顧慮了歐金中「有房子可住」的基本訴求，進而儘早著力解決？

評論稱，這類問題不一定就會導向基層不作為的結論，因為惡性事件經常有其突發因素，但那些合理追問當被正視和直面。

▲▼福建莆田重大刑案2死3傷。（翻攝自微博／九派新聞）

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