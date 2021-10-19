催青年票！公民團體挺3Q　呼籲外漂年輕人返鄉反惡罷

▲催青年票！公民團體挺3Q，呼籲外漂年輕人回家反惡罷。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區立法委員陳柏惟罷免投票將於23日登場，為催出青年返鄉投票。台灣青年基金會宣布，將在選前一天（22）下午在大肚、龍井、沙鹿、新烏日火車站外發送「青年返鄉守護民主」口罩共3000份。公民團體也疾呼，2019年韓國瑜遭罷免後，包含議員、立委報復性罷免已有12案成立，但是罷免制度應是修補機制而非破壞機制，惡意罷免勞民傷財也浪費社會資源，所以號召在外地的學子和年輕朋友，回來投下不同意罷免票。

▲台中第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案將在23日登場。（圖／記者游瓊華攝）



今天除了台灣青年基金會之外，包括人本教育基金會台中辦公室、台灣基地協會、台灣獨立建國聯盟台中分部等公民團體，以及台中市議員張家銨、蔡耀頡都到場響應。

張家銨表示，陳柏惟在這場戰役非常辛苦，面對惡意罷免只有投下不同意票才能守護民主、促進正常國會，不能被以抹黑霸凌的方式遭到罷免，只有青年返鄉才能守護青年立委。

蔡耀頡也說，報復性罷免不只是在地選區的事情，全台都在看惡意報復性的罷免發生，若沒有正當理由，只是因為背後有家族資源勢力就能夠發起罷免，是在破壞民主價值，呼籲大家共同關心、互相拉票，返鄉投下反罷免票來守護民主。