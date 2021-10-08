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社會 社會焦點 保障人權

刑事局隊長洩密為升官獲緩起訴　高檢「要查這件事」結果出爐

▲▼ 刑事局一大隊二隊長吳漢中 。（圖／記者劉昌松攝）

▲刑事局隊長吳漢中涉嫌洩漏刑案偵辦秘密，犯後認罪獲得緩起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

刑事局偵一大隊第二隊隊長吳漢中，涉嫌台北市刑大任職期間，因為期待朋友幫忙關說升遷，3度將偵辦中的毒品案、青山宮槍擊案資料，傳給巫姓友人，涉嫌洩漏國防以外秘密罪，吳事發後坦承犯行，獲緩起訴處分，但因高檢署認為應再確認，吳過去的工作表現情形，將案件發回重查後，台北地檢署8日再次給予緩起訴。

檢調接獲情資，吳漢中在2017年11月間，2度將台北市刑大偵辦中的運毒案件機密，包含嫌疑人個資、查緝單位、毒品數量等報告文件，透過LINE傳給友人巫姓男子，日前因巫男涉賭博案件遭偵辦，檢警查扣手機發現洩密情事。

檢警調針對吳漢中發動搜索約談後，又發現吳漢中另外也把台北市萬華區青山宮槍擊案偵查報告，傳給巫男，吳一開始辯稱要把資料傳給北投分局吳姓警員，因為吳警和巫男的名字後面2字一樣，所以搞錯對象。

但吳警作證表示，認識吳漢中但不熟；而巫男則爆料，曾透過陳姓醫師朋友，幫原本在刑事局內勤工作的吳漢中，「喬到」台北市刑大外勤工作，吳漢中才坦承犯行。

檢察官認為，吳漢中因感謝巫男曾協助幫忙關說職務調動，為證明自己辦案能力值得信賴，同時希望再獲得升遷機會，考量吳最終坦承犯行，依洩漏國防以外秘密罪，給予緩起訴處分，案經高檢署再議發回後，確認吳漢中過去人事考評無不良紀錄，仍給予緩起訴處分1年，條件是繳交國庫10萬元。

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