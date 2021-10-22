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老太太腳踩空掛在窗邊　汽修店小哥2分鐘內徒手攀3樓營救

記者魏有德／綜合報導

居住在福建南平的一名老太太20日疑因被反鎖家中，想利用爬窗的方式出門。不料，老太太才從陽台爬出便一腳踩空，懸掛在3樓窗外，情況十分危急。附近的汽修小哥發現後，冒著大雨徒手攀牆而上，先抱著老太太確保安全，隨後將其托上陽台，整個救援過程不到2分鐘，也順利救回老太太的寶貴性命。

▲福建一名汽修小哥徒手攀3樓營救掛在半空的老太太。（圖／翻攝揚子晚報）

▲福建一名汽修小哥徒手攀3樓營救掛在半空的老太太。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

《澎湃新聞》報導，當時正在汽修店修車的楊小姐全程直擊，她表示，這名小哥徒手就從牆上直接翻過去了，手機拿起來錄影的時候，他都已經抱著老人，當時報警根本就來不及，「如果遲一點點沒上去抱住老人，絕對就摔下來了。」

從楊小姐拍攝的影片可以發現，汽修小哥爬到老太太身邊的時候，老太太一手抓住支撐鐵窗的鐵條，雙腳勉強勾著鐵窗縫隙搖搖欲墜，情況十分驚險，這時，汽修小哥用身體護住老太太，一隻手攀著鐵條，另一手使勁將老太太往上提，一度還拉不上去，後來才讓老太太順利站上遮雨板。

▲福建一名汽修小哥徒手攀3樓營救掛在半空的老太太。（圖／翻攝揚子晚報）

汽修小哥先在遮雨板上站穩身子，只見他拍拍老太太的肩膀，疑似是安撫老人家情緒，隨後老太太順利爬回陽台，汽修店小哥也靈巧的翻身躍過陽台圍牆，順利完成這起與時間賽跑的營救任務。

▲福建一名汽修小哥徒手攀3樓營救掛在半空的老太太。（圖／翻攝揚子晚報）

楊小姐表示，經了解，她（老太太）是在陽台收衣服的時候房門被鎖住，手上也沒電話，她就想從陽台上鐵皮破的地方爬下來，「結果就吊在那邊，上也上不去，下也下不來。」最後，這名汽修小哥也幫忙聯繫老太太的家人，並持續在陽台上陪伴，就怕老太太又想要再翻牆而下。
 

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