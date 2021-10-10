大甲「毆打義交男」抓到了！　持鐵條打人原因曝

▲警方迅速逮獲黃男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區9日驚傳民眾持鐵條毆打義交事件，黃姓男子騎機車行經五福街、民權路口時，欲擅闖管制點遭余姓義交阻攔，未料黃男心生不滿，持鐵條向余理論，進而徒手打傷余，造成其左手肘、左腰挫傷，旋即騎車逃逸。警方10日下午循線在仁愛街口逮獲黃男，訊後依妨害公務、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據悉，該路段目前正進行台中市政府路平專案外包工程，許多路口都被管制出入，黃男稱因住處就在管制區內，卻屢被阻擋在管制區外，待行經五福街、民權路口時，又被義交擋住，心生不滿，導致情緒失控。

台中市大甲警分局表示，大甲派出所於9日下午2時20分獲報，稱該路口有1名余姓義交（56歲）與人起糾紛遭打傷，經專案小組循線埋伏，於今日下午5時20分在仁愛街口緝獲黃男（43歲）到案說明，訊後依法送辦。

台中市大甲警分局呼籲，國慶連假，民眾切勿因歡慶佳節而有脫序行為，更強調暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

▲黃男訊後依妨害公務、傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

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